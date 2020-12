Focolaio Casertana: rilevate altre tre positività al Covid-19. Sono 20 in totale

"In mattinata il gruppo squadra è stato sottoposto ai tamponi molecolari di routine in vista della gara inizialmente in programma per domani e poi rinviata dalla Lega Pro. In serata la Casertana FC ha ricevuto gli esiti di tali test che hanno evidenziato ulteriori 3 calciatori positivi, che si vanno ad aggiungere ai 17 già in isolamento fiduciario".

Con questa nota apparsa sui canali ufficiali del club, la Casertana comunica altre tre positività al Covid-19 nel gruppo squadra, per un totale, quindi, di 20 accertati casi di virus. Un focolaio che sta crescendo, vedremo quello che succederà nei prossimi giorni.