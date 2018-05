FOCUS TMW - Play off Serie C: i migliori undici del primo turno

Modulo 3-4-3

Diop del Bassano

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Nel primo turno dei play-off di Serie C sono parecchi i risultati che premiano le squadre di casa. In 9 partite i gol sono stati ben 31, con il picco massimo a Piacenza, dove i lupi affrontavano la Giana Erminio, e hanno vinto 4-2. Cinque gol per la Carrarese che elimina la Pistoiese con netto punteggio. Rischiano grosso la Casertana con il Rende e anche il Cosenza con la Sicula Leonzio, ma i falchetti e i calabresi vincono e passano il turno. Successo in rimonta da parte della Feralpisalò, 3-1 sul Pordenone che è costretto all’eliminazione dai play-off già al primo step. Esce anche il Pontedera, che ha perso 2-1 in casa della Viterbese. L’unico pareggio è quello dell’Albinoleffe, 2-2 con il Mestre, ma il risultato premia i bergamaschi. Sono solo due i successi esterni, quello del Bassano per 2-0 sul Renate e quello (clamoroso) della Virtus Francavilla per 1-0 sul terreno del Monopoli che aveva fatto sette punti in più in campionato.

Nel secondo turno si affronteranno Monza-Piacenza, Viterbese-Carrarese, Reggiana-Bassano, Albinoleffe-Feralpisalò, Juve Stabia-Virtus Francavilla e Cosenza-Casertana, tutte previste martedì. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb.com dopo il primo turno dei play-off:

PORTIERE

Antony Iannarilli (Viterbese): mantiene inviolata la porta per quasi 70' dovendosi arrendere solo al rigore trasformato da Grassi. Decisiva e bella la parata proprio su Grassi sul risultato di 2 a 1. MIRACOLOSO

DIFENSORI

Paride Pinna (Casertana): sigla su punizione la rete del momentaneo pareggio che darà poi il via alla rimonta completata da Turchetta. SPECIALISTA

Michele Murolo (Carrarese): la sua esperienza risulta fondamentale nella cinquina rifilata alla Pistoiese. MURO INVALICABILE

Giuseppe Agostinone (Virtus Francavilla): si sacrifica in entrambe le fasi di gioco contribuendo all'exploit di Monopoli. POLMONE D’ACCIAIO

CENTROCAMPISTI

Luca Baldassin (Viterbese): il suo gol consente alla formazione laziale di aggiudicarsi la prima manche. SEMPRE SUL PEZZO

Daniel Kofi Agyei (Carrarese) : apre le marcature con un colpo da biliardo che non lascia scampo al portiere avversario. MICIDIALE

Davide Raffaello (Feralpisalò): il centrocampista classe '88 trova la rete del momentaneo 1-1 sfruttando a dovere una sponda di Marchi. GEOMETRA

Francesco Gelli (Albinoleffe): mette a segno il suo primo gol stagionale beffando il mal capitato Gagno. BUONA LA PRIMA

ATTACCANTI

Niccolò Romero (Piacenza): nel giro di 20' realizza due gol importantissimi sfruttando le sue doti da attaccante puro. BUM BUM

Abou Diop (Virtus Bassano): il centravanti senegalese regala ai suoi una vittoria preziosissima sul campo del Renate con una doppietta. SPIETATO

Mattia Marchi (Feralpisalò): conferma quanto di buono fatto vedere nella regular season con due reti ed un assist. CATEGORIA SUPERIORE

ALLENATORE

Giovanni Colella (Virtus Bassano): dalle prime battute la sua squadra è apparsa pimpante e in palla portando a casa un risultato pesantissimo. Il merito è soprattutto del suo prezioso lavoro. MOTIVATORE