FOCUS TMW - Playoff Serie C: i migliori undici della prima fase nazionale

Modulo 4-4-2

Ha avuto inizio domenica la prima fase nazionale dei play-off con le gare d’andata. Prevale il fattore casalingo: hanno infatti vinto sui propri campi il Cosenza, 2-1 con il Trapani, il Piacenza, 2-1 alla Sambenedettese, e la Viterbese Castrense, che è stata brava a superare il Pisa. Pareggio per la Reggiana in casa della Juve Stabia, 0-0, mentre l’unico blitz esterno è quello dell’Alessandria, 3-2 sul terreno della Feralpisalò. Mercoledì tutte le sfide di ritorno. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb.com:

PORTIERE

Emanno Fumagalli (Piacenza): non può nulla in occasione del gol di Miracoli ma mette più di una pezza nei restanti 70'.

DIFENSORI

Francesco Bini (Piacenza): con un tocco di giustezza consente agli emiliani di aggiudicarsi la prima sfida con la Sambenedettese.

Jacopo Silva (Piacenza): realizza il gol del momentaneo 1-1 trasformando di potenza un calcio di punizione.

Simone Sini (Viterbese): consente ai suoi di battere il Pisa con il pezzo pregiato della casa, il calcio di punizione dal limite.

Luca Ghiringhelli (Reggiana): prestazione di cuore e sostanza del classe '92 che si sacrifica in entrambe le fasi di gioco.

CENTROCAMPISTI

Angelo Corsi (Cosenza) : macina chilometri su chilometri facendo venire gli incubi alla retroguardia del Trapani.

Lorenzo Staiti (Feralpisalò): dà il via alla mini-rimonta trafiggendo Vannucchi con un imprendibile bolide.

Tommaso Bellazzini (Alessandria): l'esperto jolly dei grigi entra a gara in corso e realizza la rete del momeantaneo 0-2.

Luca Baldassin (Viterbese): costringe Di Quinzio e Mannini agli straordinari, prestazione di grande generosità.

ATTACCANTI

Gennaro Tutino (Cosenza): conferma di avere importanti doti caratteriali e non solo tecniche siglando un gol pesantissimo.

Pablo Gonzalez (Alessandria): eterno, redivivo. Batte il mal capitato Livieri con una deliziosa punizione pennellata.

ALLENATORE

Michele Marcolini (Alessandria): peccato per i due gol subiti nel finale ma resta l'ottima prestazione su un campo non facile come quello della Feralpisalò.