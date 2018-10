FOCUS TMW - Serie C 2018/2019: le panchine: cambiano Renate e Teramo

Serie A, Sky o DAZN? La programmazione televisiva integrale per il 2018

Inter, Candreva pensa al Torino. Anche in ottica azzurra

Cagliari, Castro: "Sogno futuro in Spagna, ora sono pronto a dare tutto"

Napoli, incognita fasce: per Arias si può stringere subito

Barella, non solo Inter: lo vogliono Roma e Milan. Ma a gennaio è dura

Napoli, per Piatek già offerti 35 mln. Presto un nuovo incontro col Genoa

Samp, Praet: "La Juve mi voleva? Non saprei. Ora tratto il rinnovo"

Garcia sull'esonero a Roma: "Quante cavolate. Fu deciso già in estate"

Atalanta, la cura dalla Danimarca: ingaggiato il guru ex Juve Bangsbo

Bologna, Fenucci rassicura: “Saputo non si è stancato”

Da Martial a Di Maria: l'Inter alla caccia del colpo a parametro zero

Milan, il motivo per cui il rinnovo di Cutrone è stato tenuto segreto

Mancini: "Questa Italia non ha un problema centravanti"

Non tutti sono come Piatek. Il Genoa e i tanti flop di questi anni

Lazio, per la difesa torna di moda Biraschi del Genoa

Juventus, per la difesa spunta Andersen: servono più di 20 milioni

Una delle tradizioni italiche più gettonate nel mondo del pallone nostrano è quello dell'esonero. Spesso il tecnico che un club sceglie all'inizio della stagione rischia di vedersi allontanato dopo poche settimane, in alcuni casi anche dopo pochi giorni. Ecco il quadro completo delle 59 squadre di Serie C:

