FOCUS TMW - Serie C, classifiche a confronto: Girone A boom del Monza. +21

Si è concluso il girone di andata del campionato di Serie C.

Classifiche a confronto con il precedente campionato, che nel Girone A vide però giocare 18 giornate nella prima parte della stagione (e ovviamente altrettante nella seconda) a seguito dell’esclusione del Pro Piacenza. Formazioni lombarde, per la maggiore, inserite nel Girone B, e quindi con all’attivo 19 gare.

GIRONE A

Monza 46 (+21)

Pontedera 36 (+11)

Renate 33 (+14)

Novara 32 (+9)

Carrarese 31 (+3)

Robur Siena 31 (+5)

Alessandria 28 (+8)

AlbinoLeffe 26 (+9)

Arezzo 26 (-7)

Pro Patria 24 (-3)

Pistoiese 23 (+7)

Pro Vercelli 23 (-8)

Juventus U23 23(+5)

Como 23 (in Serie D)

Pianese 19 (in Serie D)

Lecco 19 (in Serie D)

Pergolettese 18 (in Serie D)

Gozzano 18 (+3)

Olbia 12 (-4)

Giana Erminio 10 (-8)