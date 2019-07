FOCUS TMW - Serie C, i 10 colpi che ci possiamo aspettare questa settimana

Andrea Mazzarani

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Quarta settimana della sessione estiva del calciomercato, con nuove ondate di rumors, colpi e novità riguardanti la Serie C. Tanti gli acquisti che saranno perfezionati entro sabato, vediamo adesso, con Tuttomercatoweb.com, quelli che sembrano essere più imminenti.

Fabrizio Concas – Dal Carpi al Gozzano il Gozzano ha avviato i contatti con il club biancorosso per provare a portare l'esterno destro offensivo in Piemonte, l'assalto finale è dato.

Fausto Rossi - Da svincolato alla Reggiana Rinforzo di spessore per la formazione emiliana, che, per la C, ha puntato sul centrocampista reduce dall'esperienza al Craiova. Contratto biennale.

Filippo Berra - Dalla Pro Vercelli al Bari "La trattativa è in fase molto avanzata, il calciatore si trasferirà in Puglia a titolo definitivo. Manca pochissimo", parola del DS dei piemontesi Varini. Niente da aggiungere.

Antonio Negro - Dal Napoli al Pontedera Dopo essersi messo in luce con la Primavera partenopea, per il classe è arrivato il momento della consacrazione nel calcio dei grandi, dove comunque vanta già qualche esperienza. Pontedera luogo ideale per la sua maturazione.

Mattia Corradi - Dal Piacenza... al Piacenza Tra gli elementi che meglio hanno figurato in casa biancorossa nella scorsa stagione c'è sicuramente il trequartista, il cui rinnovo sembra in forse. Situazione risolta, in settimana è attesa la firma del nuovo accordo.

Andrea Mazzarani - Dalla Salernitana al Catania: Addio definitivo ai campani per il centrocampista, che farà ritorno in Sicilia. L'accordo con il Catania è stato infatti raggiunto, su base biennale.

Raffaele Celia - Dal Sassuolo all'Alessandria: Sembra si sia sbloccata la trattativa che porta al prestito dell'ex Cuneo all'Alessandria, dove ritroverebbe mister Scazzola. Il difensore è atteso martedì in Piemonte.

Giuseppe Palma - Dal Rieti al Rimini Definita la situazione societaria, gli emiliani possono iniziare a divenire operativi sul mercato, e il centrocampista, che mister Cioffi ha avuto a Mantova, sembra il primo indiziato a vestire la maglia biancorossa.

Mario Prezioso - Dal Napoli alla Virtus Francavilla Contatti avviati tra le parti, con i biancazzurri che starebbero valutando l'idea di riportare in Puglia la mezzala che lo scorso anno era alla Vibonese. Questa settimana potrebbe essere quella decisiva.

Matteo Voltolini - Da svincolato alla Reggiana Sembrava ormai promesso sposo del Catanzaro, ma il portiere vestirà la maglia della Reggiana. Dopo l'addio al Pisa, il calciatore avrebbe optato per il progetto degli emiliani, ripescati in Serie C.