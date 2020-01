FOCUS TMW - Serie C, i 10 colpi che ci possiamo aspettare questa settimana

© foto di Federico Gaetano

Ultima settimana della sessione invernale del calciomercato, con nuove ondate di rumors, colpi e novità riguardanti la Serie C. Tanti gli acquisti che saranno perfezionati entro venerdì, vediamo adesso, con Tuttomercatoweb.com, quelli che sembrano essere più imminenti.

Alessandro Rosina - Dalla Salernitana all'Alessandria: dato che il giocatore non vuol chiudere la carriera da fuori rosa, accetterà anche una proposta dalla C, con il Piemonte soluzione ideale: ritroverà Gregucci in panchina con possibilità anche future in altri ruoli, e si avvicinerebbe alla famiglia.

Andrea Isufaj - Dal Chievo Verona al Cesena: l'attaccante classe '99 verrà prelevato a titolo definito dal club romagnolo, che in prospettiva vuole assicurarsi il calciatore.

Massimiliano Carlini - Dalla Juve Stabia al Catanzaro: l'esperto centrocampista della formazione campana quasi sicuramente firmerà quest'oggi il contratto che lo legherà alla truppa giallorossa. Accordo a un passo.

Simone Stucchi - Dal Renate... al Renate: sembrava sul piede di partenza il secondo portiere nerazzurro, ma il suo addio non è affatto scontato. Stante ciò, il mercato dei brianzoli, salvo novità dell'ultima ora, sarebbe chiuso.

Lorenzo Vignati - Dal Lecco al Fano: operazione, quella del passaggio del classe 2000, che dovrebbe chiudersi a breve. Da limare gli ultimi dettagli, ma non sembrano esserci ostacoli.

Agostino Rizzo - Dal Livorno all'Avellino: accordo da tempo trovato con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma l'operazione ancora non si è concretizzata. A ogni modo, dovrebbe solo essere questione di giorni.

Pierluigi Pinto - Dalla Salernitana all'Arezzo: la Sambenedettese sembra essere in pole, ma il club toscano sta studiando la controffensiva per riportare il calciatore in Toscana. La sua recente permanenza potrebbe giocare a favore del Cavallino Rampante.

Daniele Cavallari - Dal Monopoli al Rimini: "Stiamo per definire uno scambio tra Oliana e Cavallari con il Monopoli, con quest’ultimo che dunque tornerà a vestire i nostri colori e a integrare il nostro pacchetto arretrato", parole del Ds riminese Pastore, della scorsa settimana. Il tempo è maturo.

Andrea Isufaj - Dal Cesena al Rieti: prelevato dal Chievo Verona, il calciatore, classe '99, sarà mandato a trovare minutaggio in quel di Rieti, con la formazione laziale che da tempo lo sta monitorando.

Filippo Oliana - Dalla Sampdoria al Monopoli: per quanto detto dal Ds del Rimini Pastore circa Cavallari, Oliana farà rientro al club genovese, che lo girerà poi in prestito in Puglia. La scorsa settimana la trattativa ha preso il via, ora in chiusura.