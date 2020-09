focus Serie C, i 10 colpi che ci possiamo aspettare questa settimana

Al via la terza settimana della sessione estiva del calciomercato, con nuove ondate di rumors, colpi e novità riguardanti la Serie C. Tanti gli acquisti che saranno perfezionati entro venerdì, vediamo adesso, con Tuttomercatoweb.com, quelli che sembrano essere più imminenti.

Alessandro Zanoli - Dal Napoli al Legnago: il club della provincia di Verona ha definito l'operazione per l'arrivo con la formula del prestito del terzino destro classe 2000, che sarà all'esordio nei campionati professionistici.

Jacopo Furlan - Dal Catania al Livorno: ha pensato in grande la formazione labronica, che ha messo sul piatto un biennale per il portiere, che chiude così l'esperienza in Sicilia. Attesa la firma.

Enrico Oviszach - Dall'Udinese alla Cavese: l'accordo tra le parti in causa è ormai vicino, e il giovane atleta, classe 2001, firmerà un triennale con la truppa campana.

Marco Pissardo - Dall'Arezzo al Lecco: un portiere e un attaccante, di questo necessità la truppa lombarda. Tra i pali il rinforzo è stato individuato in Pissardo, che avrebbe dato l'ok di massima per lasciare la Toscana, direzione Lecco.

Andy Nsumbu - Da svincolato all'Arezzo: attaccante 2001 ex Anderlecht, sarà lui il rinforzo offensivo degli amaranto. Dovrebbero già state essere apposte le firme, attesa dunque l'ufficialità.

Manuel Sarao - Dalla Reggina al Catania: il Catanzaro proverà fino all'ultimo a strappare l'attaccante alla concorrenza, ma in Sicilia danno per fatto l'arrivo del calciatore, per altro nella giornata odierna, a Torre del Grifo.

Francesco Mezzoni - Dal Napoli alla Feralpisalò: è atteso a breve in riva al Garda il giovane esterno di centrocampo classe 2000. Le due società stanno definendo i dettagli dell'accordo.

Andrea Mazzarani - Dal Catania al Livorno: nella trattativa che ha portato Furlan in Toscana, il club etneo ha inserito anche il centrocampista, elemento gradito per la truppa labronica. Contratto biennale.

Nicolas Izzillo - Dal Pisa al Catanzaro: conteso dalle Aquile calabresi e dalla Casertana, il centrocampista sembra aver scelto la sua direzione. Che lo porterà a vestire, almeno per la prossima stagione, la maglia giallorossa.

Fabio Porru - Da svincolato al Lecco: l'ambiziosa formazione bluceleste, sta trattando con l'ex Cagliari Primavera, ma le sensazioni sono decisamente positive.