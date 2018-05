FOCUS TMW - Serie C il 4-3-1-2 con i migliori giocatori del girone A

Sottil del Livorno

Alla conclusione del campionato regolare di Serie C è tempo di pagelle, quindi è il momento di tracciare una valutazione delle squadre e dei calciatori che si sono maggiormente distinti nella regular season. Di seguito la formazione ideale del girone A secondo TuttoMercatoWeb.com:

PORTIERE

Luca Liverani (Monza): conferma quanto di buono fatto vedere a Barletta e Catania, ora si punta al salto di qualità definitivo.

DIFENSORI

Michele Franco (Livorno): dopo quella con la Salernitana, mette in tasca un'altra promozione diretta da assoluto protagonista.

Lorenzo Filippini (Pisa): una vera sorpresa nella difesa nerazzurra, pilastro della retroguardia toscana.

Dario D'Ambrosio (Robur Siena): l'ex Bassano ha vestito i panni del leader per l'intero campionato garantendo solidità nel pacchetto arretrato.

Daniele Celiento (Viterbese): più volte a segno, è stato uno dei punti di forza della formazione laziale che ha centrato con merito i play-off.

CENTROCAMPISTI

Andrea Luci (Livorno): nonostante la carta d'identità, è riuscito a dare il suo contributo riportando gli amaranto in Serie B.

Andrea Feola (Olbia): l'ex Trapani è stato il fulcro del gioco della compagine sarda. Bravissimo a recuperare e smistare palloni.

Alessio Sestu (Alessandria): ha messo a disposizione dei grigi la sua esperienza ma soprattutto le sue doti tecniche.

TREQUARTISTA

Alessio Curcio (Arzachena): in terra sarda ha finalmente trovato spazio per mettere in mostra il suo talento. Tredici gol e nove assist confermano lo spessore di un giocatore che merita palcoscenici importanti.

ATTACCANTI

Daniele Vantaggiato (Livorno): all'età di trentatré anni si toglie lo sfizio di vincere, da protagonista, un altro campionato, siglando ben diciannove reti e aggiudicandosi il titolo di capocannoniere del girone A.

Francesco Tavano (Carrarese): si è calato alla perfezione nella realtà della terza serie posizionandosi al secondo posto della classifica marcatori con ben diciotto gol.

ALLENATORE

Andrea Sottil (Livorno): dopo aver fatto bene sulle panchine di Paganese e Siracusa, si conferma anche in una piazza esigente come quella amaranto guadagnandosi la riconferma per la Serie B.