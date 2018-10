FOCUS TMW - Serie C, la top 11 del gir. A: Masucci si regala una doppietta

Modulo 3-4-3

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella settima giornata del girone A di serie C, vittoria nello scontro diretto ed ecco che tutto cambia. Il Piacenza agguanta la Carrarese in vetta. Non ne approfitta l'Arezzo: sconfitta con la Juventus Under 23. Vince e si avvicina al vertice della classifica il Pisa. Pesanti i successi in trasferta di Pistoiese e Pro Patria. Frenano Pro Vercelli, Olbia e Siena con deludenti pareggi interni. Nel posticipo di ieri sera la Lucchese rifila 4 gol all’Arzachena mentre termina con un pari la sfida tra Pontedera e Gozzano. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb:

Portiere

Stefano Gori (Pisa) - Guardiano senza difetti, preciso e puntuale. Provvidenziale su Remedi non può nulla sulla staffilata dalla distanza di Volpicelli.

Difensori

Luca Barlocco (Piacenza) - L’ex settore giovanile della Juve, percorre cinquanta metri con la palla al piede e si dimostra piuttosto abile ad insaccare alle spalle di Borra.

Michele Russo (Siena) - Autentico trascinatore dei toscani, sfodera un'altra prova da applausi segnando il gol del pari contro il Cuneo.

Simone Pinna (Olbia) - Davvero una bella prova da parte del giovane difensore sardo, prezioso in entrambe le fasi di gioco.

Centrocampisti

Gregorio Lupertini (Pistoiese) - Trova la via del gol con una bella rovesciata che batte il portiere Albertoni.

Simone Della Latta (Piacenza) - Vede il portiere avversario fuori dai pali e calcia addirittura dal centrocampo, trovando una rete davvero incredibile.

Simone Muratore (Juventus U 23) – Il giovane classe ’98 non fallisce il tap in vincente su una respinta di Pelagotti.

Alessandro Provenzano (Lucchese) – L’esperto centrocampista si muove con grande disinvoltura, occupando bene gli spazi e trovando anche il gol del momentaneo 2-0.

Attaccanti

Gaetano Masucci (Pisa) – L'ex Frosinone regala ai suoi l'exploit contro il Piacenza prima con un rasoterra preciso e poi con un’incornata che batte Zaccagno.

Ferdinando Mastroianni (Pro Patria ) – A pochi minuti dal termine dona alla sua squadra tre punti d’oro con un piatto destro velenosissimo che beffa il portiere del Novara Di Gregorio

Emilio Volpicelli (Pro Piacenza) – Entrato nella ripresa, con uno splendido mancino dalla distanza segna il gol del momentaneo 2-1 in quel di Pisa. Non si capisce il motivo perché non gioca titolare. E’ la seconda volta che trova la via del gol entrando in corso d’opera.

Allenatore

Luca D’Angelo (Pisa) – Al gol del 2-0 per la sua squadra ha avuto un mancamento ed è stato portato negli spogliatoi. Per fortuna è tornato stoicamente a dar manforte ai suoi che hanno superato nettamente il Pro Piacenza per 3-1. La squadra lo segue in tutto e per tutto. Sceglie gli uomini giusti, soprattutto sotto l'aspetto caratteriale. La vetta ora dista solo 2 punti…