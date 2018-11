FOCUS TMW - Serie C, la top 11 del gir. A: Tavano segna a raffica

Modulo 4-2-4

Nella foto Tavano

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella decima giornata del girone A di serie C, riprende a correre la Carrarese coi tre gol rifilati all'Albissola. La Lucchese reagisce alla maxi-penalizzazione andando a vincere sul campo del Pro Piacenza. Finalmente gioca e subito vince l'Entella. Successi casalinghi per Arzachena, Gozzano e Pro Patria. Pari interno in bianco per Arezzo e Pistoiese. Finisce con un gol per parte il derby tra Pro Vercelli e Novara. Nel posticipo di ieri sera il Piacenza batte al “Moccagatta” la Juventus U. 23 e vola in vetta scavalcado in classifica la Carrarese. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb:

Portiere

Richard Marcone (Cuneo) - Prestazione prodigiosa dell'estermo difensore italo-rumeno, che mantiene inviolata la porta contro l'Arezzo. Bravo prima su Persano e poi su Brunori.

Difensori

Alessio Luciani (Arezzo) - Sempre attento il mancino toscano che sventa ogni pericolo. Spinge con insistenza e difende con ordine.

Simone Benedetti (Virtus Entella) - Gara di grande personalità per il difensore classe '92, che alza il muro nel successo dei liguri sul Pisa per 2-0.

Andrea Sbraga (Novara) - Compie un salvataggio che vale come un gol, allontanando, sulla linea di porta, la conclusione di Germano a colpo sicuro.

Giuseppe Agostinone (Alessandria) - Presidia bene la sua zona di campo senza andare mai in sofferenza.

Centrocampista

Luca La Rosa (Arzachena) - Decide il derby sardo contro l'Olbia con una fantastica punizione.

Gladestony da Silva (Pro Vercelli) - Trasforma con freddezza il rigore che porta momentaneamente avanti i biancocrociati nel derby col Novara.

Attaccanti

Dany Mota (Virtus Entella) - Conclude al meglio una ripartenza perfetta, realizzando il terzo gol in due partite e contribuendo al successo dei liguri sul Pisa.

Lorenzo Sorrentino (Lucchese) - Infila il portiere avversario con un preciso destro dai venti metri, regalando ai suoi compagni un importante successo esterno contro la Pro Piacenza.

Francesco Tavano (Carrarese) - L'inossidabile attaccante casertano realizza una strepitosa doppietta che stende l'Albissola. Alla soglia dei quarant'anni i gol stagionali salgono a nove.

Niccolò Gucci (Pro Patria) - Sfrutta al meglio un lancio dalle retrovie e, complice una colpevole difesa del Pontedera, realizza un gol pesante per i tigrotti.

Allenatore

Giancarlo Favarin (Lucchese) - Guida i rossoneri ad un importante successo esterno sul campo della Pro Piacenza. Senza la pesante penalizzazione i toscani sarebbero tra le primissime posizioni, un autentico capolavoro del tecnico pisano.