FOCUS TMW - Serie C, la top 11 del gir. B: Burrai vale il primo posto

Modulo 3-5-2

Nella foto Burrai

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Rallenta la Fermana, superata nettamente dalla Vis Pesaro nel derby marchigiano. Pesanti affermazioni in trasferta per Ravenna, Giana Erminio e Alto Adige. In casa vincono Feralpi, Renate e Rimini. Continua la crisi del Monza versione Berlusconi, misero pareggio in casa con l'Imolese. Pari in bianco con poche emozioni tra Sambenedettese e Triestina. Nel big match di giornata il Pordenone supera la Ternana (prima sconfitta stagionale) è diventa la nuova capolista. Di seguito la Top 11 della tredicesima giornata di campionato nel girone B di Serie C di TuttoMercatoWeb:

Portiere

Alex Valentini (Triestina) - L’esperto guardasigilli degli alabardati mantiene la porta inviolata nel pareggio esterno sulla Sambendettese.

Difensori

Matteo Boccaccini (Ravenna) – Ennesima prestazione altisonante del difensore scuola Bologna, tra i trascinatori della compagine giallorossa.

Andrea Brighi (Rimini) - Prova solida e priva di sbavature per il centrale riminese, che contribuisce anche alla manovra offensiva.

Alessandro Lambrughi (Triestina) - Si comporta bene nel contenere le folate offensive dei calciatori della Sambendettese, che provano a fare gol ma senza successo.

Centrocampisti

Simone Rizzato (Vis Pesaro) - Bolide in diagonale dai venti metri dell'ex esterno dell'Avellino che chiude la contesa sulla Fermana. Primo gol stagionale per lui.

Fabio Scarsella (FeralpiSalò) - Si avventa come un falco su un pallone vagante al limite dell'area e di piatto destro dal limite infila Sarr, realizzando cosi il quarto gol stagionale.

Salvatore Burrai (Pordenone) - Ha il merito di siglare il gol della vittoria: su punizione dai 35 metri trova la deviazione decisiva di un difensore umbro che infila la palla nell'angolino basso, alla sinistra di Iannarilli.

Luca Gelonese (Sambenedettese) - L'ex Ancona non trova il gol ma serve una miriade di palloni non disdegnando di sacrificarsi in fase di ripiego.

Alessandro Fabbri (SudTirol) - Grandissimo gol contro il Vicenza: parte dalla sinistra, salta due uomini e, appena dentro l'area, calcia a giro di destro trovando una strepitosa rete.

Attaccanti

Rocco Costantino (SudTirol) – Partecipa alla goleada dei suoi contro il Vicenza realizzando all’85’ il quarto gol su traversone di Tait dopo appena due minuti dal suo ingresso in campo.

Reno Piscopo (Renate) – L’attaccante austriaco si avventa su un pallone vagante nell’area di rigore che spedisce in rete! E' un gol importante per le pantere in chiave salvezza.

Allenatore

Attilio Tesser (Pordenone) – Vince la difficile gara contro la Ternana portandosi con merito al primo posto in classifica. La squadra è ben messa in campo. Produce gioco e risultati. Chapeau