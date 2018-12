FOCUS TMW - Serie C, la top 11 del gir. C: doppietta da sogno per Evacuo

Modulo 4-3-3

La regolare Juve Stabia continua a marciare da capolista (+5 dal Rende) superando il Bisceglie. Il Rende, invece, cede in casa con una Casertana ancora in modalità di interregno tecnico dopo l'esonero di Fontana nei giorni scorsi. Pari e patta in Catanzaro-Cavese ma anche in Viterbese-Trapani, Paganese-Vibonese e Siracusa-Sicula. Successi interni per Monopoli, Virtus Francavilla e Rieti. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb: dopo la quattordicesima giornata di campionato nel girone C:

Portiere

Raffaele Ioime (Potenza) - Sempre attento tra i pali, dona sicurezza a tutto il reparto arretrato. Incolpevole sul gol della Virtus Francavilla.

Difensori

Simone Sales (Potenza) - Timbra il primo centro stagionale nel 3-1 con cui i lucani si sbarazzano della Virtus Francavilla.

Marco Turati (Siracusa) - Una vera e propria diga, contro cui si infrangono a più riprese i tentativi offensivi della Sicula Leonzio.

Pasquale Rainone (Casertana) - Prova irreprensibile nel successo per 1-0 dei falchetti contro il Rende.

Roberto Vitiello (Juve Stabia) - Macina chilometri sulla fascia, rivelandosi un riferimento costante per i suoi compagni.

Centrocampisti

Simone De Marco (Casertana) - Secondo gol consecutivo per il capitano rossonero, che decide la gara contro il Rende con un rasoterra chirurgico dal limite dopo pochi minuti dal fischio d’inizio.

Francesco Scarpa (Paganese)- Nonostante la carta d'identità continua a segnare, regalando agli azzurrostellati il pareggio contro la Vibonese con un magistrale calcio di punizione.

Francesco Marano (Sicula Leonzio) - Solito frangiflutti in mediana, dalle sue parti difficilmente si passa. Recupera un'infinità di palloni.

Attaccanti

Nunzio Di Roberto (Juve Stabia) - Porta le vespe in vantaggio sul Bisceglie con un gran colpo di testa in tuffo su perfetto traversone di Elia.

Felice Evacuo (Trapani) - Grazie alla doppietta contro la Viterbese sale a 161 gol in Serie C, portandosi a due lunghezze dal recordman Califano.

Alessandro Polidori (Viterbese) - Due gol al Trapani che però non bastano ai gialloblù per portare a casa un successo importante.

Allenatore

Giuseppe Raffaele (Potenza) - Vince la gara contro la Virtus Francavilla portandosi con merito nella zona play-off. La squadra è ben messa in campo. Produce gioco e risultati. Chapeau