FOCUS TMW - Serie C, la top 11 del gir. C: Marano festeggia 200 presenze tra i Pro

Modulo 3-4-3

Nella foto Marano

© foto di Giuseppe Scialla

Nel raggruppamento meridionale di serie C, il Trapani è di nuovo capolista solitario del girone: batte il Matera e approfitta del mezzo stop interno della Juve Stabia ad opera della Casertana. Ancora applausi, gol e punti per la rivelazione Vibonese. Sale di quota anche la Sicula Lenzio vincendo a Pagani. La Viterbese esordisce perdendo in casa col Rieti. Convincenti successi casalinghi per Potenza e Siracusa. Solo un pari per il Catanzaro contro il Bisceglie. Nel posticipo del lunedi sera il Rende fa suo il derby con la Reggina. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb: dopo la decima giornata di campionato:

Portiere

Juan Carlos Chastre (Rieti) - Decisivo nel successo dei suoi nel derby con la Viterbese. Nega il gol prima a Cenciarelli e poi a Baldassin.

Difensori

Fabio Tito (Vibonese) - A tratti incontenibile con le sue sgroppate sulla corsia mancina. Fornice, come sempre capita, il suo prezioso contributo in fase di spinta.

Giuseppe Figliomeni (Catanzaro) - Regala il pareggio ai giallorossi contro il Bisceglie con un comodo tap-in.

Pasquale Di Sabatino (Siracusa) - Ottima prestazione del centrale abruzzese, che sugella anche il successo dei suoi sulla Cavese realizzando il 3-1 finale.

Centrocampisti

Francesco Marano (Sicula Leonzio) - Gara gagliarda, come di consueto, sia in fase di interdizione che in costruzione. Contro la Paganese l'avv. di Castellammare raggiunge quota 200 presenze tra i professionisti. Chapeau!

Domenico Franco (Rende) – Decide il derby calabro allo scadere della seconda frazione con un tiro velenoso che non lascia scampo al portiere ospite Licastro.

Giacomo Calò (Juve Stabia) - Magistrale la sua punizione dai trenta metri che regala il pareggio alle vespe nel derby con la Casertana.

Leandro Guaita (Potenza) - Contribuisce al successo dei lucani sul Catania con una perfetta incornata su calcio d'angolo.

Attaccanti

Luigi Castaldo (Casertana) - Regala il momentaneo vantaggio ai rossoneri nel derby contro la Juve Stabia, mettendo a segno il suo quinto gol in campionato.

Francesco Ripa (Sicula Leonzio) - Decide la gara contro la Paganese con un gol dopo appena trenta secondi di gioco.

Leonardo Taurino (Vibonese) - Autentico mattatore del match contro la Virtus Francavilla, demolita 5-0 anche grazie alla sua doppietta e a quella di Bubas.

Allenatore

Nevio Orlandi (Vibonese) - Nessuno si sarebbe aspettato un terzo posto per la neopromossa Vibonese. Un risultato pienamente meritato per la compagine rossoblù, guidata magistralmente dall'esperto tecnico lombardo.