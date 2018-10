FOCUS TMW - Serie C, la top 11 del girone A: doppietta di Caccavallo e Tavano

Modulo 3-4-3

Nella foto Caccavallo

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Nella sesta giornata del girone A di serie C, la Carrarese si riprende lo scettro solitario superando il Novara e approfittando del rinvio di Pro Piacenza-Entella. Frena il Piacenza col pari sul campo dell'Albissola. Pari in bianco tra Arezzo e Siena nel derby. Belle vittorie in trasferta per Pisa e Pro Vercelli, successi casalinghi di misura per Arzachena e Cuneo. Nei due posticipi di ieri sera l’Arezzo batte nel derby il Pontedera mentre il Gozzano fa 1 a 1 con la Lucchese.

Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb:

Portiere

Roberto Nobile (Pro Vercelli) - Difende bene la propria porta e la sua squadra rimane imbattuta contro la temibile Pro Patria.

Difensori

Marco Imperiale (Siena) - Prestazione di grande sostanza per il classe ’99 che macina chilometri su chilometri. Da seguire…

Luca Milesi (Pro Vercelli) - Autentico trascinatore dei piemontesi, sfodera un'altra prova da applausi in quel di Busto Arsizio.

Daniele Liotti (Pisa) - Si sacrifica in entrambe le fasi di gioco confermandosi un elemento imprescindibile per i toscani. A pensare che a settembre era ancora senza squadra.

Centrocampisti

Francesco Lisi (Pisa) - Dona tutto se stesso per novanta minuti andando a lottare su ogni singolo pallone.

Umberto Germano (Pro Vercelli) - Segna un gran bel gol! Azione tutta in velocità: assist di Gatto, controllo e destro secco a incrociare dal limite, imparabile per Mangano.

Danilo Bonacquisti (Arzachena) - Su perfetto corner di Gatto sul primo palo c’è l’inzuccata dell’esperto centrocampista isolano che batte l’incolpevole Del Favero.

Davide Buglio (Arezzo) - Il giovane classe ’98, scuola Empoli, trova l’inzuccata vincente su cross di Luciani depositando la palla in rete per il definitivo 2-0.

Attaccanti

Giuseppe Caccavallo (Carrarese) - Sicuramente il grande protagonista del match. Realizza una doppietta decisiva nella rimonta contro il Novara. Una garanzia nel reparto avanzato.

Francesco Tavano (Carrarese) - Insieme all’ amico di reparto Caccavallo è l’eroe di giornata. Segna prima su rigore che permette ai suoi di pareggiare e poi a 10’ dal termine con un’azione personale entra in area e trafigge il portiere Maricchi, subentrato all’infortunato Di Gregorio.

Manuel De Luca (Alessandria) - Partita sopra le righe per il classe ‘98. Segna il gol del momentaneo vantaggio della sua squadra contro il Siena con un colpo di testa strepitoso su cross di Valente.

Allenatore

Silvio Baldini (Carrarese) - Con la vittoria ottenuta in rimonta contro il quotato Novara, i toscani si piazzano momentaneamente al primo posto affermandosi come sorpresa del girone A.