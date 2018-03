FOCUS TMW - Serie C, la top 11 del girone A: Jefferson trascina la Viterbese

Modulo 4-3-3

Ai vertici del girone A non cambia praticamente nulla rispetto alla giornata scorsa: al termine della trentesima, il primo posto è ancora mantenuto dal Siena nonostante abbia perso a Monza. È andata male ma non malissimo ai bianconeri, perché la Pro Piacenza ha battuto il Livorno (Foschi prende il posto di Sottil), che resta in seconda posizione, mentre il Piacenza ha bloccato sullo 0-0 il Pisa. L'Arezzo torna in campo ed esce sconfitto per 2-0 contro la Viterbese, dovrà comunque recuperare tre gare. Ottimo risultato per la Carrarese, squadra da play-off: i marmiferi allenati da Baldini hanno meritatamente vinto sulla Lucchese. Il Gavorrano è fermato sull’1-1 dal Pontedera e tiene a distanza il Prato, costretto al pareggio dalla Pistoiese che ha rimontato due gol. Bene anche la Giana Erminio nel rimontare due gol all'Alessandria fuori casa. Il derby sardo è vinto dall'Olbia che infligge il 2-1 all'Arzachena davanti a un pubblico entusiasta. Di seguito la top 11 di TuttoMercatoWeb

PORTIERE

Ermanno Fumagalli (Piacenza): concentrato per novanta minuti, tiene inviolata la porta nella delicata trasferta di Pisa.

DIFENSORI

Daniele Celiento (Viterbese): ancora una grande prova del laterale scuola napoli, una furia scatenata sulla corsia destra.

Daniele Mori (Gavorrano): fa un grande lavoro in fase di marcatura su Raffini e Maritato anche se non basta per non subire gol.

Jacopo Silva (Piacenza): limita con mestiere le sfuriate di Ferrante aiutando i suoi a conquistare un punto prezioso.

Andrea Calandra (Pro Piacenza): si sacrifica in entrambe le fasi di gioco procurandosi anche un rigore poi fallito da Alessandro.

CENTROCAMPISTI

Luca Giudici (Monza) : trova il gol del definitivo 2-0 sul Siena con una grande botta al volo.

Tommaso Morosini (Piacenza): fa un ottimo lavoro in fase di contenimento gestendo al meglio tutti i palloni che passano dalle sue parti.

Gianluca Barba (Pro Piacenza): mette a segno il terzo gol di giornata con un bel diagonale destro che mette fuori causa il mal capitato Mazzoni.

ATTACCANTI

Daniele Ragatzu (Olbia): artefice della vittoria nel derby con l'Arzachena, mette a segno il quattordicesimo gol stagionale.

Andrade Siqueira Jefferson (Viterbese): il brasiliano si conferma un attaccante dal fiuto infallibile realizzando due gol da centravanti di razza all'Arezzo nel giro di centoventi secondi.

Claudio Coralli (Carrarese): l'esperto attaccante dei gialloblù trova il settimo sigillo stagionale confermando di poter ancora dire la sua.

ALLENATORE

Silvio Baldini (Carrarese): contro tutti i pronostici, sta guidando al meglio la formazione toscana che sosta meritatamente nella zona play-off.