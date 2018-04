FOCUS TMW - Serie C, la top 11 del girone B: Capuano centra il secondo posto

Modulo 3-4-1-2

Ezio Capuano

© foto di Giuseppe Scialla

Il girone B vede il Padova sempre al primo posto: il gol del centravanti Guidone permette ai suoi di pareggiare contro l’Albinoleffe. Biancoscudati dunque in testa a 58 punti, molto vicini alla promozione in B. In seconda posizione la Sambenedettese, 2-0 al Teramo, mentre al terzo posto figura la Reggiana, che ha ottenuto un buon pari (0-0) nel posticipo di ieri sera contro Bassano. Il Mestre, che aveva vinto nettamente a Reggio Emilia perde con il Fano. Vicenza in difficoltà, fermato in casa dal Pordenone che cercava punti per la qualificazione ai play-off. Gubbio e Triestina finiscono sull’1-1, mentre Renate e Ravenna concludono sullo 0-0. Si conclude 1-1 anche tra la Feralpisalò e il Santarcangelo. Di seguito la Top 11 di TuttomercatoWeb.com

PORTIERE

Dembe Thiam (Fano): novanta minuti perfetti del portiere senegalese che in extremis salva il risultato con un vero e proprio miracolo su Spagnoli.

DIFENSORI

Cristian Sosa (Fano): bella prestazione del difensore uruguaiano, letteralmente scatenato sulla corsia di competenza.

Fabio Gavazzi (Albinoleffe): prova autoritaria del centrale bergamasco, bravo a limitare i tentativi di Guidone e soci nonostante il gol subito.

Diego Vannucci (Renate): l'esperto jolly difensivo sfodera una prestazione maiuscola sia in fase difensiva che di spinta.

CENTROCAMPISTI

Francesco Rapisarda (Sambenedettese) : conferma di poter fare la differenza realizzando anche il gol che sblocca il risultato al termine di un inserimento al bacio.

Shaka Mawuli Eklu (Fano): regala ai suoi una vittoria preziosa in chiave salvezza con un tiro da cineteca. Nel finale sfiora anche il raddoppio.

Michele Moroni (Santarcangelo): entra a poco più di un quarto d'ora dalla fine e realizza in extremis il prezioso gol del pareggio.

Massimiliano Carlini (Reggiana): gioca una buona partita. Presente in ogni parte del campo. Colpisce anche un palo nella ripresa. Prestazione da 7 in pagella.

TREQUARTISTA

Carmine Giorgione (Albinoleffe): porta avanti i suoi grazie a un imperioso stacco di testa che lascia senza scampo il portiere avversario.

ATTACCANTI

Nicola Ferrari (Vicenza): scatta sul filo del fuorigioco e con il suo senso del gol batte Perilli sbloccando il risultato.

Daniele Casiraghi (Gubbio): ancora una volta veste i panni del trascinatore realizzando il gol del momentaneo 1-0 sulla Triestina.

ALLENATORE

Eziolino Capuano (Sambenedettese): con la vittoria sul Teramo i marchigiani volano al secondo posto solitario in classifica. Un risultato insperato prima dell'arrivo del tecnico salernitano sulla panchina rossoblù.