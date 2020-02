FOCUS TMW - Serie C, la Top 11 del girone B: Cianci si porta il pallone a casa

Modulo 4-3-3

Nella foto Cianci

La notizia di giornata è il mezzo passo falso del Vicenza. L’1-1 subito in rimonta sul campo della Vis Pesaro nulla toglie alla cavalcata trionfale dei ragazzi di Di Carlo, ma occhio alle risalita dello strepitoso Carpi di Riolfo. Trascinati da Biasci, i biancorossi hanno annichilito la Reggiana ridimensionando notevolmente le ambizioni promozione diretta degli amaranto. Non riesce ad essere continuo il Padova, campionato da dimenticare per la Sambenedettese che perde ancora e potrebbe cambiare allenatore sebbene patron Fedeli non abbia individuato in mister Montero il principale responsabile di quest’avvio di 2020 disastroso. Risale il Piacenza (1-0 a Ravenna, magia del solito Della Latta), la Fermana vince ancora e si sbarazza del più quotato SudTirol grazie ad una rocambolesca rete in zona recupero. Devastante l’impatto di Neglia con la nuova realtà. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb dopo la venticinquesima giornata nel girone B:

Portiere

Paolo Ginestra (Fermana): strepitoso su Rover e Fischnaller, un’altra partita sontuosa per il portierone gialloblu. Determinante a San Benedetto, meraviglioso anche contro una big come il SudTirol.

Difensori

Edoardo Scrosta (Fermana): allo spirare della partita si fa trovare pronto al posto giusto al momento giusto e deposita il pallone alle spalle dell’incolpevole Taliento. Tre punti di straordinaria importanza.

Luca Ricci (Cesena): ingaggia un bellissimo duello con Litteri, calciatore molto fisico ed esperto che tuttavia viene puntualmente anticipato dal roccioso difensore romagnolo.

Giuseppe Lelj (Vis Pesaro): arriva a rimorchio intuendo la traiettoria del passaggio di Misin, classica azione provata e riprovata in allenamento che gli consente di ristabilire la parità a cospetto della capolista Vicenza.

Matteo Pinton (Virtus Verona): campionato ottimo per il duttile calciatore veneto, abile a recuperare un sacco di palloni e di frenare ogni ripartenza dell’Imolese.

Centrocampisti

Simone Della Latta (Piacenza): non sarà il gol spettacolare che gli ha permesso di ricevere un prestigioso premio in settimana, ma quanto è forte e decisivo questo ragazzo! La sblocca con un missile da distanza ravvicinata dopo un pregevole stop di petto. Di categoria superiore.

Enrico Pezzi (Carpi): gioca in una posizione leggermente diversa rispetto al solito, il suo compito è quello di raddoppiare costantemente le marcature sui centrocampisti della Reggiana per non farli ragionare. Svolge il compito in modo quasi perfetto.

Daniele Altobelli (FeralpiSalò): il gol siglato sul campo del Fano è una sorta di liberazione. Dopo un anno e mezzo molto difficile sul piano personale (dalla firma con la Salernitana all’esclusione dalla lista dei convocati per il ritiro), si sta ritagliando uno spazio importante ed è sempre più titolare inamovibile.

Attaccanti

Tommaso Biasci (Carpi): sfrutta un cross di Saber per il gol che mette in discesa la partita, nella ripresa arrotonda il risultato trasformando con freddezza un calcio di rigore.

Guido Gomez (Triestina): serviva una grande giocata per riacciuffare la parità addirittura in nove contro undici. Bravo Sarno a pescarlo con un cross perfetto, bravissimo lui a siglare il 2-2 con una girata capolavoro.

Pietro Cianci (Carpi): porta a casa il pallone con la sua splendida tripletta. Nel primo tempo si sblocca su assist perfetto di Sarzi Puttini, nella ripresa si scatena e diventa imprendibile per la difesa amaranto. Prima di testa, poi a porta vuota su assist dello scatenato Saber: un 8 in pagella meritato e che certifica lo straordinario momento di forma del reparto offensivo biancorosso.

Allenatore

Giancarlo Riolfo (Carpi): non era certo la squadra più accreditata per il salto di categoria, solo uno straripante Vicenza non gli consente di essere in vetta alla classifica. Ma continuando così…