FOCUS TMW - Serie C, la top 11 del girone B: gol salvezza per Lazzari

Modulo 3-4-3

© foto di Federico Gaetano

Nell’ultima giornata della regular season del girone B, il neo promosso in B Padova non fa sconti: 1-0 contro il Gubbio. Il Sudtirol è arrivato secondo, avendo battuto 1-0 il Mestre e approfittato del pareggio (1-1) della Sambenedettese a Trieste. Tanti gol (3-3) tra Teramo e Reggiana. In zona play-out gli abruzzesi del Teramo affronteranno il Vicenza. La gara di andata si giocherà al Menti di Vicenza mentre il ritorno si effettuerà al Bonolis di Teramo il 26 maggio. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb.com

PORTIERE

Giacomo Bindi (Padova): l'estremo difensore ex Pisa chiude al meglio un grande campionato tenendo inviolata la porta veneta anche gol Gubbio.

DIFENSORI

Simone Salviato (Padova): tra i protagonisti della promozione in Serie B, offre l'ennesima prestazione tutta cuore e grinta.

Mirko Miceli (Sambenedettese): regala ai suoi il pareggio di Trieste che consente ai marchigiani di arrivare ai play-off come seconda squadra meglio classificata.

Michele De Agostini (Pordenone): mette a segno un gol illusorio ma che regala comunque ai neroverdi un punto prezioso.

CENTROCAMPISTI

Fabian Tait (Sudtirol): conferma quanto di buono fatto vedere nel corso di tutta la stagione offrendo ancora una volta una prova di grande qualità.

Carmine Giorgione (Albinoleffe): non trova la via del gol ma sfodera una prestazione comunque altisonante.

Andrea Lazzari (Fano): da giocatore di esperienza e qualità mette a segno il gol che vale la salvezza.

Nicola Valente (Sambenedettese): prestazione a dir poco gagliarda dell'ex Siracusa, una freccia inarrestabile.

ATTACCANTI

Manuel De Luca (Renate): trova, nei minuti finali della partita, il gol del pareggio che consente ai nerazzurri di arrivare ai play-off come settimi in classifica.

Leonardo Candellone (Sudtirol): dopo la doppietta della settimana precedente, timbra nuovamente il cartellino.

Alessandro Capello (Padova): regala la vittoria che consente ai suoi di chiudere al meglio una stagione da incorniciare.

ALLENATORE

Paolo Zanetti (Sudtirol): con un bottino totale di cinquantacinque punti, la sua squadra chiude al secondo posto confermandosi come sorpresa della stagione.