FOCUS TMW - Serie C, la top 11 del girone B: Nocciolini stende la Samb

Modulo 3-4-1-2

Nella foto Nocciolini

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Frenata generale nelle posizioni di vertice. Il Pordenone pareggia in casa col Vicenza ma mantiene un punto di vantaggio su Monza e Triestina (che pareggiano tra di loro) ma anche sulla Fermana (fermata in casa dal Sud Tirol). Salgono di quota con successi casalinghi Ravenna, Imolese e Fano. Pesante il successo fuori casa di FeralpiSalò, Vis Pesaro e Ternana. Di seguito la Top 11 della sesta giornata di campionato nel girone B di Serie C di TuttoMercatoWeb:

Portiere

Mouhamadou Sarr (Fano)- Il giovane portiere senegalese ci mette i suoi guantoni sui tiri dalla distanza di Lunetta e Perna.

Difensori

Stefano Negro (Monza) - Sugli sviluppi dell'angolo, Jefferson spizza di testa, la palla finisce sui piedi dell'ex Pro Vercelli che segna il gol del momentaneo 1-0 per i brianzoli. Sempre al posto giusto.

Nicola Bizzotto (Vicenza) – L’ex Bassano chiude tutti gli spazi a Magnaghi e Berrettoni contribuendo al pareggio esterno sul difficile campo della capolista Pordenone.

Gianluca Urbinati (Fermana) - Ottima prova dell’esperto difensore, un motorino instancabile sulla corsia di destra.

Centrocampisti

Marino Defendi (Ternana) – L’ex Bari realizza il gol del momentaneo 0-1 sul perfetto cross dalla sinistra di Lopez.

Salvatore Burrai (Pordenone) – Grazie all’errore dell’estremo ospite Grandi realizza il gol dell' 1-0 contro i vicentini.

Simone Rizzato (Vis Pesaro) – L’apporto dell'esperto centrocampista risulta decisivo ai fini della vittoria sul Renate. Grande sacrificio in entrambe le fasi di gioco.

Luca Parodi (Feralpisalò) - Primo centro stagionale per il calciatore gardesano che su assist del compagno Ferretti mette in rete la palla che vale tre punti.

Trequartista

Alberto Filippini (Fano) - Secondo gol consecutivo per il trequartista granata che regala ai suoi un successo importante contro l’ostica Giana Erminio.

Attaccanti

Eric Lanini (Imolese) – Entrato nel corso della partita realizza da fuori area mettendo il pallone sul palo opposto: grande giocata del numero 17 dei rossobù che regala tre punti vitali per la classifica dei romagnoli.

Manuel Nocciolini (Ravenna) - Da autentico bomber segna prima col piatto destro, imprendibile per Sala, e poi calcia con precisione il rigore per i definitivo 2-0. Terzo gol stagionale per l'ex Parma. Con un centravanti in queste condizioni i giallorossi possono dormire sonni tranquilli.

Allenatore

Attilio Tesser (Pordenone) - Con il duro lavoro ha saputo incalanare una serie di risultati positivi che ha permesso ai suoi di guidare meritatamente la classifica del girone B . La squadra è ben messa in campo, occupa perfettamente gli spazi. Produce gioco e risultati.