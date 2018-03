FOCUS TMW - Serie C, la top 11 del girone C: Di Piazza torna al gol

Modulo 4-2-4

Nel turno infrasettimanale del girone C sorride il Trapani, vittorioso in trasferta sul campo dell'Akragas, mentre il Catania non va oltre il pari a Bisceglie. Juve Stabia e Siracusa, invece, si confermano in quarta posizione grazie alle vittorie rispettivamente contro Matera e Paganese. Prezioso il successo della Sicula Leonzio contro il Rende in chiave playoff. Nei posticipi di ieri la capolista Lecce viene fermata tra le mure amiche dall’Andria: 2 a 2 il risultato finale. La Reggina batte 2-1 la Casertana mentre il Cosenza espugna il campo del Fondi con un gol di Perez. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb dopo la 31^ giornata.

PORTIERE

Matteo Tomei (Siracusa): non può nulla sul gol di Cesaretti ma per il resto della partita si conferma decisivo ed insuperabile.

DIFENSORI

Fabio Delvino (Bisceglie): sugli sviluppi di un calcio di punizione batte Pisseri con un colpo di testa pesante e decisivo.

Mattia Altobelli (Siracusa): lo stopper di proprietà del Teramo realizza il gol vittoria sul campo della Paganese con un imperioso colpo di testa trovando così la prima rete personale tra i professionisti.

Lino Marzorati (Juve Stabia): bella prova dell'esperto centrale gialloblu che annulla la coppia temibile Dugandzic - Sartore.

Giuliano Laezza (Reggina): sugli sviluppi del corner l’ex Melfi anticipa tutti di testa e batte l’estremo difensore ospite Forte.

CENTROCAMPISTI

Luigi Viola (Juve Stabia) : il centrocampista partenopeo va a segno al termine di una grande discesa a tutto campo chiudendo la pratica Matera.

Gianluca Esposito (Sicula Leonzio): regala ai suoi il successo sul Rende con un missile che si infila sotto l'incrocio della porta.

ATTACCANTI

Valerio Anastasi (Francavilla): subentrato a Viola dopo poco meno di mezz'ora, trova il gol nei minuti finali del primo tempo con un bel colpo sotto che lascia senza scampo il portiere avversario.

Alessandro Perez (Cosenza): realizza il gol vittoria nell'ostica trasferta di Fondi che consente ai silani di conservare il nono posto in classifica.

Matteo Di Piazza (Lecce) :con un sinistro potentissimo segna, dopo un periodo di astinenza, il gol del momentaneo vantaggio dei giallorossi. Ben tornato…

Leonardo Taurino (Andria) : Di Cosmo mette un pallone al bacio per l’ex Casertana che da dentro l’area piccola deve solo mettere in rete.

ALLENATORE

Fabio Caserta (Juve Stabia): in coppia con Ferrara sta svolgendo un ottimo lavoro sulla panchina della formazione stabiese, arrivata addirittura nelle prime posizioni contro ogni pronostico.