FOCUS TMW - Serie C, la top 11 del girone C: Evacuo vicino a un nuovo record

Modulo 3-4-3

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La capolista Rende supera di misura la Vibonese. Juve Stabia e Catania pareggiano nello scontro diretto mentre il Trapani si riprende il secondo posto solitario battendo la Virtus Francavilla. Pari deludente della Casertana con la Viterbese, pareggio animato nel derby campano tra Paganese e Cavese. Segno X anche nel derby lucano tra Potenza e Matera. Vincono Monopoli, Siracusa e Catanzaro. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb: dopo la dodicesima giornata di campionato nel girone C:

Portiere

Jacopo Furlan (Catanzaro) - Compie almeno tre interventi provvidenziali, due su Vasileiou e un altro su Gigli, risultando decisivo nel successo per 3-0 dei calabresi sul Rieti. A pensare che a fine ottobre era ancora senza squadra. Bravo il diesse Logiudice a puntare su di lui.

Difensori

Nicholas Allievi (Juve Stabia) - Prestazione impeccabile da parte del difensore lombardo, che contro il Catania si disimpegna egregiamente sia sulla corsia mancina che al centro della retroguardia.

Mariano Stendardo (Matera) - Un'autentica certezza per i lucani, il capitano si dimostra insuperabile contro il Potenza.

Ramzi Aya (Catania) - L'italo-tunisino sfodera una prestazione priva di sbavature contro la Juve Stabia.

Centrocampisti

Angelo D'Angelo (Casertana) - Rientra dalla squalifica e fornisce la consueta sostanza alla mediana rossoblù. Lotta e gioca ottimi palloni per i compagni.

Domenico Franco (Rende) - Il capitano disegna geometrie in cabina di regia, facendosi sentire anche in fase di interdizione.

Matteo Montinaro (Monopoli) - Subentra e decide la gara contro la Sicula Leonzio facendosi trovare pronto a centro area sul cross di Donnarumma e timbrando il secondo centro stagionale.

Luca Baldassin (Viterbese) - Corsa, inserimenti e dinamismo per il giovane centrocampista veneto, autore di una prova maiuscola contro la Casertana.

Attaccanti

Emanuele Catania (Siracusa) - Regala ai siciliani un importante successo esterno sul Bisceglie con un preciso colpo di testa.

Felice Evacuo (Trapani) - Torna al gol nel successo per 3-1 sulla Virtus Francavilla, portandosi a tre marcature dal record di reti in Serie C.

Manuel Fischnaller (Catanzaro) - L'attaccante altoatesino realizza il 3-0 dei giallorossi sul Rieti, chiudendo al meglio un perfetto contropiede.

Allenatore

Francesco Modesto (Rende) - La sua squadra guida meritatamente la classifica del Girone C, un risultato frutto del bel gioco e di una precisa identità che il trainer calabrese è riuscito a fornire ai suoi uomini.