FOCUS TMW - Serie C, Top 11 del gir. A: Morra si porta a casa il pallone

Modulo 3-4-3

Morra della Pro Vercelli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella quinta giornata del girone A di serie C la Pro Vercelli indica il segnale di stop alla Carrarese, che resta al comando a causa della concomitante e rovinosa caduta interna del Piacenza contro il Novara. Di misura vincono i rispettivi impegni casalinghi l'Arzachena e il Pontedera. Pareggi in bianco nelle altre partite: Pisa-Alessandria e Siena-Arezzo. Nel posticipo di ieri vincono Juventus U23 e Pro Piacenza con quest'ultima che raggiunge la Carrarese in vetta alla classifica. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb:

Portiere

Alberto Pelagotti (Arezzo) - Grande prestazione per il pipelet aretino che respinge il rigore calciato dall’attaccante bianconero Cianci.

Difensori

Luca Crescenzi (Pro Vercelli) - Rende dura la giornata a Maccarone e Caccavallo, un muro invalicabile.

Andrea Sbraga (Novara) - Grande prova dell'ex Siena, sempre più leader della retroguardia piemontese.

Marco Baldan (Arzachena) – La sua prima partita con la maglia degli isolani coincide con la prima vittoria. L’ex scuola Milan risponde bene alle richieste del tecnico Giorico.

Centrocampisti

Andrea Caponi (Pontedera) - Tra i punti fermi dello scacchiere tattico granata, assicura qualità e quantità nella zona nevralgica del campo. Segna il gol vittoria

Emanuele Gatto (Alessandria) – Il giovane centrocampista, ex Chievo, conferma di avere ottime doti tecniche nell'ostica trasferta di Pisa.

Oumar Toure (Juventus) - Primo gol tra i Prof per il mediano guineano classe ’98: combinazione Kastanos-Bunino-Pereira con quest'ultimo che verticalizza per Toure che trova il gol del vantaggio con uno scavetto.

Paulo Azzi (Pro Vercelli) – Conferisce fosforo e dinamismo alla manovra dei biancocrociati. Dai suoi piedi nascono moltissime occasioni da rete.

Attaccanti

Daniele Cacia (Novara) - Passano gli anni ma non la propensione al gol. Ne realizza due nella difficile trasferta di Piacenza.

Claudio Morra (Pro Vercelli) – Si porta a casa il titolo di uomo partita e anche il pallone con la tripletta che mette fuori causa la capolista Carrarese.

Emilio Volpicelli (Pro Piacenza) – Entrato a 15’ dalla fine, l’attaccante di proprietà della Salernitana, segna il primo gol tra i Prof contro il Gozzano incrociando con il destro mettendo la palla nell’angolino alla sinistra del portiere.

Allenatore

William Viali (Novara) – Schiera un 4-3-1-2 contro il temuto Piacenza. Ottiene la risposta che cercava dai suoi giocatori con una prova eccellente.