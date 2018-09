FOCUS TMW - Serie C, Top 11 del gir. A: Romero si porta a casa il pallone

Modulo 4-4-2

Nella foto Romero

Nella terza giornata (turno infrasettimanale) del girone A di serie C il derby toscano tra Pisa e Arezzo termina con il risultato ad occhiali. Partita ricca di gol, invece, tra Pro Piacenza e Pistoiese (3-3). Tanti gol anche nella gara tra Gozzano e Piacenza (3-4). Il Pontedera supera per 2-1 l’Albissola. Nel posticipo di ieri sera vince per la prima volta la Juventus U.23 che batte 4-0 i corregionali del Cuneo, mentre impatta nel derby toscano la Lucchese che subisce il pari della capolista Carrarese nel finale. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb:

Portiere:

Alberto Pelagotti (Arezzo): l’estremo difensore intercetta in pieno recupero la punizione calciata magistralmente dal pisano Di Quintio.

Difensori

Paolo Ropolo (Pontedera): dagli sviluppi del corner, colpo di testa del terzino che regala tre punti importanti ai suoi.

Carlo Pelegatti (Arezzo): l'ex Cittadella sfodera una prestazione magistrale. Tiene a bada bomber Moscardelli. Scusate se è poco…

Matteo Gabbia (Lucchese): il giovane scuola Milan si regala il primo gol tra i Prof: la rete è nata su calcio piazzato, dopo un batti e ribatti un rimpallo ha favorito il classe ‘99 che è stato bravo a depositare la sfera in fondo al sacco.

Daniele Liotti (Pisa): arrivato in terra toscana a settembre inoltrato, l’ex Juve Stabia dimostra di saperci fare. Spinge come un forsennato sulla fascia di competenza. Si disimpegna bene contro gli attaccanti dell’Arezzo, concedendo loro poche possibilità.

Centrocampisti

Andrea Caponi (Pontedera): mette tutta la sua esperienza a servizio dei compagni, sfruttando un invidiabile bagaglio tecnico.

Lenadro Vitiello (Pistoiese): Latte Lath lavora una palla in area, vede con la coda dell'occhio l'inserimento dell’ex Gavorrano che mette in rete il gol del momentaneo 2 a 1 per la sua squadra.

Grīgorīs Kastanos (Juventus U.23): si vede a distanza che il centrale possiede delle ottime qualità tecniche. Stava anche per segnare un euro gol dai 30 metri, ma l’estremo ospite Marcone compie un autentico miracolo.

Sedrick Kalombo (Pro Piacenza): l’esterno di proprietà della Salernitana risulta essere tra i migliori per spinta proprio sulla fascia esterna contro la Pistoiese.

Attaccanti

Matheus Pereira (Juventus U23): due reti pesanti per il giovanissimo attaccante portoghese che piegano il Cuneo. Il classe ’98 ha potenza e fiuto del gol. La sua doppietta, insieme alle marcature di Bunino e Muratore, regalano i primi tre punti in classifica ai bianconeri.

Niccolò Romero (Piacenza): l’esperto centravanti entra all’inizio del secondo tempo e si regala una gioia immensa realizzando tre gol. In 2 gare ha totalizzato già 4 gol. Continua cosi…

Allenatore

Franco Zironelli (Juventus U 23): con la convincente vittoria sul Cuneo, la sua squadra conquista i primi 3 punti in classifica e vede il futuro con una prospettiva differente. La speranza è quella di proseguire sul cammino intrapreso.