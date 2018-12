FOCUS TMW - Serie C, top 11 del gir. B: la doppietta di Danti stende il Gubbio

Modulo 4-3-3

Nella foto Danti

© foto di Andrea Rosito/Cosenza24.net

Pari casalingo per il Pordenone, che comunque può gestire in tutta tranquillità l'ampio margine di vantaggio sulla concorreza. Si scuote finalmente la Ternana, superando il Teramo. Vittoria in casa anche per Sambenedettese e Virtus Vecomp Verona. Acuto in trasferta per il Fano, che col minimo scarto passa sul rettangolo di gioco della Triestina. Il resto è in tanti pareggi. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb: dopo la diciannovesima giornata di campionato nel girone B:

Portiere

Fabio Pegorin (Sambenedettese): le mani, anzi i guantoni sul derby. Due ottime parate nel primo tempo, quando la gara va in discesa è bravo a non abbassare la concentrazione opponendosi a tutti i tentativi della generosa Fermana. Neutralizza un calcio di rigore, abdica per infortunio ma lo consola il forte applauso del Riviera delle Palme.

Difensori

Cristian Sosa (Fano): gli tocca marcare uno dei giovani più interessanti della categoria come Procaccio, fa valere tutta la sua esperienza e giganteggia. Decisivo anche su Hidalgo nel finale.

Alberto Barison (Pordenone): l’assist di Burrai è un cioccolatino solo da scartare, lui è bravissimo a mostrare la freddezza dell’attaccante e a trafiggere De Lucia con il piattone.

Elia Legati (FeralpiSalò): cross di Magnino e colpo di testa mortifero che illude la sua squadra sul difficile campo del Pordenone. Il 2-2 finale non sminuisce una prova di grande sostanza impreziosita da una rete fondamentale.

Nicolas Bresciani (Ravenna): segue alla perfezione l’azione che parte da destra, con la sgroppata di Selleri, e si concretizza a sinistra con il suo tiro di piatto sinistro che si infila in rete grazie anche alla disattenzione della retroguardia avversaria.

Centrocampisti

Nicola Pavan (Renate): gli sono bastati meno di 120 secondi per sbloccare il risultato e regalare tre punti di platino alla sua squadra contro il Rimini. Un gigante in mediana, insostituibile!

Federico Carraro (Imolese): in un momento nervoso della gara e dopo tante occasioni sciupate dai compagni riesce a rimettere tutto sul binario giusto con un sinistro imprendibile e di rara precisione.

Tommaso Pobega (Ternana): si conferma come uno dei leader in campo delle Fere siglando con un mancino il gol vittoria contro il Teramo.

Attaccanti

Daniele Danti (V.Verona): stende il Gubbio di Galderisi con una pregevole doppietta, mix di qualità ed esplosività. La nuova posizione tattica gli consente di giocare un gran numero di palloni e di esaltare le sue caratteristiche tecniche.

Alexis Ferrante (Fano): contro le grandi squadre servono i grandi giocatori. Lui lo è, lo ha dimostrato anche in B a Brescia e si esalta a cospetto della platea del Rocco. La decide al 12’, con una splendida progressione personale conclusa con un tiro splendido e imparabile.

Elio Calderini (Sambenedettese): l'ex Ternana sblocca dal dischetto un derby dalle mille emozioni nel quale è stato assoluto protagonista.

Allenatore

Luciano Foschi (Ravenna): da tanto tempo la squadra giallorossa non riusciva a trovare stabilità e serenità tra i professionisti. Salvarsi anche quest’anno sarebbe il coronamento di un lavoro ottimo da parte del tecnico.