FOCUS TMW - Serie C, top 11 del gir. C: bomber Evacuo riscrive la storia

Modulo 3-4-3

Nella foto Evacuo

Juve Stabia capolista bloccata dal pari interno dalla Cavese, la squadra di Fabio Caserta ha evitato in extremis una dolorosa sconfitta. Si avvicinano il Catania, che ha superato il Catanzaro, ed il Trapani, avendo ragione della Casertana. Successi lontano da casa per Virtus Francavilla e Sicula Leonzio. Tra le mure amiche vince il Potenza. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb: dopo la trentesima giornata di campionato nel girone C:

Portiere

Marco Pissardo (Monopoli): parata determinante su Scalzone, una delle più belle della sua stagione. Non è un caso che Spezia e Cittadella lo stiano seguendo con interesse da diverse settimane.

Difensori

Manuel Ferrini (Sicula Leonzio): una vittoria fondamentale sul campo del Rende passata non solo per la qualità del centrocampo e per lo spirito degli attaccanti, ma anche per la grande attenzione del reparto arretrato. Sua la rete del 2-0 al 28’ del primo tempo che permette di archiviare virtualmente la pratica. Ha solo 20 anni, palesa la personalità del veterano.

Ramzi Aya (Catania): si piazza su Bianchimano- non proprio l’ultimo arrivato- e non gli fa vedere palla. Serviva una prova eccellente contro una delle più forti del girone, non ha tradito le attese ed è stato tra i migliori in campo.

Mariano Stendardo (Paganese): da quando è arrivato a Pagani la difesa ha acquisito maggiore autorevolezza e sfrontatezza anche a cospetto di attaccanti di categoria superiore. La Reggina era in giornata no, molti meriti vanno al roccioso centrale che ha battagliato dal primo al novantesimo senza sbagliare nulla.

Centrocampisti

Leonardo Nunzella (Francavilla): a sorpresa c’è anche la Virtus a ridosso della zona play off, un traguardo impensabile fino a qualche settimana fa. Merito di questo ragazzo che ha sbloccato una partita equilibratissima segnando direttamente su calcio piazzato.

Mario Pugliese (Cavese): sblocca il risultato con una conclusione da media distanza sfruttando una chiusura tardiva dei centrali di casa, raddoppia nella ripresa con un tiro dai 25 metri che sorprende l’incerto Branduani.

Anthony Taugourdeau (Trapani): gli bastano quindici minuti per mettere in mostra il pezzo forte del suo vasto repertorio, un calcio di punizione magistrale dai 20 metri con pallone all’incrocio dei pali.

Massimiliano Carlini (Juve Stabia): si presenta sul dischetto nel momento decisivo del derby, della partita e della stagione. Resta freddo e lucido, spiazza il portiere e regala un punto comunque importante in una giornata più complessa del previsto.

Attaccanti

Alessandro Marotta (Catania): l’assist di Di Piazza è splendido, conferma di un’intesa crescente destinata a fare le fortune degli etnei. Fulmina Furlan con un tiro imprendibile che riapre la contesa e restituisce serenità a tutta la squadra.

Felice Evacuo (Trapani): record assoluto di marcature in serie C, 164 sigilli che gli permettono di battere l’ex Gallipoli Califano e di rilanciare le quotazioni dei granata in ottica promozione diretta. Fuoriclasse per la categoria.

Carlos Franza (Potenza): batte Marcone con un perfetto colpo di testa su assist di Guaita, una gioia incontenibile per questo eterno “ragazzo” che si iscrive di diritto al folto partito degli over 39 che continuano a fare benissimo in terza serie.

Allenatore

Walter Novellino (Catania): il pareggio all’esordio col Potenza non aveva entusiasmato, ora è arrivato il blitz esterno che potrebbe rappresentare una svolta. Non era semplice espugnare Catanzaro, soprattutto dopo essersi ritrovati sotto dopo appena 3’.