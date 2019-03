FOCUS TMW - Serie C, top 11 del gir. C: doppio acuto di Fella

Modulo 3-5-2

Nella foto Fella

La Juve Stabia esce indenne dal derby con la Casertana e guida con 4 punti di vantaggio sul Trapani, vincente a tavolino col Matera. Solo un pari per Novellino all'esordio col Catania, passo falso del Catanzaro a Bisceglie, vittoria preziosa della Cavese contro il Siracusa. Successo anche per il Rieti nel derby laziale contro la Viterbese. Nel posticipo del Monday night termina in parità il debissimo tra Reggina e Rende. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb: dopo la ventinovesima giornata di campionato nel girone C:

Portiere

Sebastian Breza (Potenza): non capita tutti i giorni di ritrovarsi a 20 anni in uno stadio bollente come il Massimino e di iniziare la gara neutralizzando un rigore di Lodi, tra i più prolifici in attività dal dischetto. E’ solo una delle tante parate di una partita da ricordare a lungo.

Difensori

Leonardo Longo (Bisceglie): scegliere il migliore del pacchetto arretrato non è semplice, preferiamo lui perché dalle sue parti transitava Bianchimano e il suo compito è stato arduo. Prova di spessore, da 7 in pagella.

Antonio Giosa (Potenza): tutta la sua esperienza per arginare la corazzata dell’esordiente Novellino. La sblocca sbucando dal nulla sugli sviluppi di un calcio piazzato, poi francobolla Di Piazza dando vita ad un duello senza esclusione di colpi. A tempo praticamente scaduto è miracoloso in chiusura su Marotta.

Andrea Zanchi (Rieti): sta diventando una piacevole certezza per mister Capuano, uno sempre molto attento alla fase difensiva e che sta contribuendo alla sua esponenziale crescita.

Centrocampisti

Vittorio Triarico (Bisceglie): alla vigilia aveva chiesto la spinta dei tifosi per colmare il gap tecnico col Catanzaro, evidentemente l’ambiente positivo lo gasa e lo spinge a segnare una rete determinante. Gran tiro al volo all’incrocio dei pali.

Alessandro Marchi (Rieti): Capuano in sala stampa ha scherzato un po’ paragonando i suoi piedi ad una lavastoviglie, poi ha ammesso che non potrebbe fare a meno di lui e che lo porterebbe a giocare ovunque. Altra prova sontuosa, l’uomo ovunque che sa fare tutto.

Andrea Migliorini (Cavese): forse la miglior prestazione da quando veste la maglia degli aquilotti. Contro una squadra giunta al Lamberti piuttosto abbottonata serviva una mente a centrocampo che smistasse palloni trovando gli spazi giusti. Lo ha fatto come meglio non poteva favorendo anche la doppietta di Fella.

Jacopo Scaccabarozzi (Vibonese): accostato in passato anche a squadre importanti di B, ha sposato il progetto Vibonese e sta dando un buon contributo. Si fa trovare pronto al 92’ quando batte Nordi e realizza il pareggio.

Orlando Viteritti (Rende): proprio sul finire di partita arriva il pareggio dei biancorossi: su una palla sporca servita da Sabato, mette il pallone nell’angolino alla destra di Confente.

Attaccanti

Giuseppe Fella (Cavese): due gol abbastanza semplici, ma ancora una volta si è fatto trovare pronto al posto giusto al momento giusto. L’intesa con Sainz Maza è crescente, un tandem che fa impazzire la difesa del Siracusa.

Luca Di Renzo (Paganese): primo squillo in campionato per il ventottenne attaccante azzurrostellato, un gol che porta in dote un punto importante e che permette ai suoi compagni di giocare con scioltezza e senza tensione.

Allenatore

Giacomo Modica (Cavese): alzi la mano chi avrebbe immaginato i metelliani in lotta per la promozione attraverso i playoff. La sua squadra ha idee, precisa identità e sta diventando anche cinica sotto porta.