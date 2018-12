FOCUS TMW - Serie C, top 11 del gir. C: ottava rete stagionale per Paponi

Modulo 4-3-3

Nella foto Paponi

© foto di Federico Gaetano

La Juve Stabia non conosce ostacoli, si sbarazza in scioltezza della Sicula e guarda la concorrenza dall'alto. Vincono in casa Rende, Monopoli e a fatica il Catania. Grande blitz della Cavese sul campo della Reggina. Brodino per la Casertana a Siracusa, stesso discorso per Paganese e Potenza, fermate in casa sul pari rispettivamente da Matera e Trapani. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb: dopo la sedicesima giornata di campionato nel girone C:

Portiere

Alessandro Vono (Cavese): riscatta qualche prestazione non propriamente brillante con una performance di alto livello. Sicuro tra i pali e preciso nelle uscite.

Difensori

Francesco Bruno (Cavese): il pupillo di Modica mette a disposizione del gruppo tutta la sua esperienza e sforna forse la miglior prestazione della stagione. Autorevole.

Magnus Troest (Juve Stabia): ancora una volta le vespe lasciano il campo con la porta inviolata, dalle sue parti gli attaccanti della Sicula Leonzio non passano.

FIlippo Lorenzini (Casertana): non era semplice scendere in campo a Siracusa con tante defezioni e con una settimana complessa alle spalle. Lui l’ha vissuta con serenità e ha giganteggiato dal primo al novantesimo.

Rosario Maddaloni (Rende): classico terzino di spinta che riesce a far bene entrambe le fasi. Evidenti progressi difensivi.

Centrocampisti

Vittorio Triarico (Matera): la settimana scorsa aveva approfittato di un erroraccio di Calvanese, stavolta ha giustiziato la Paganese con classe e precisione pescando l’angolino. Centrocampista con il vizio del gol che piace tanto ad Imbimbo e ai tifosi.

Francesco Lodi (Catania): in un contesto ambientale complicato non era semplice, da subentrante e in pieno recupero, presentarsi sul dischetto. Ha sfruttato esperienza e freddezza, tra i pochi a non essere fischiato dall’esigente pubblico etneo.

Luigi Viola (Juve Stabia): suona insieme ai compagni la dodicesima sinfonia della stagione chiudendo con bravura e precisione una pregevole azione corale. Avvia la giocata per il primo gol di Paponi.

Attaccanti

Christian Cesaretti (Paganese): già l’ex tecnico Fusco lo aveva indicato come uno dei pochi insostituibili. Quando tutto sembra essere buio ecco che arriva lui ad accendere la luce: riapre i giochi, poi si scatena e contribuisce alla rimonta.

Jacopo Sciamanna (Cavese): quinto centro stagionale e prima vittoria esterna in campionato per gli aquilotti. Una doppietta atipica: prima una rete fortunosa, poi un gol da grande attaccante con un missile da media-distanza che ha strappato applausi anche i suoi ex tifosi.

Daniele Paponi (Juve Stabia): la difesa della Siculo Leonzio non aveva mai sofferto così tanto lontano da casa. Di questa giornata da incubo ne approfitta il vero trascinatore delle vespe con una doppietta di pregevole fattura.

Allenatore

Giacomo Modica (Cavese): la sua squadra, da neopromossa, si sta comportando benissimo mostrando personalità anche in stadi prestigiosi come il “Granillo”. Meritava da tempo il primo successo esterno.