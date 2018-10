FOCUS TMW - Serie C, Top 11 del gir. C: Padovan e 3pt d'oro ai falchetti

Modulo 3-4-3

Padovan della Casertana

© foto di FONDI-CASERTANA

Nel raggruppamento meridionale di serie C, il Trapani, col pareggio senza reti a Monopoli, resta in testa ma non più a punteggio pieno. Si avvicina la concorrenza: un punto sotto c'è la Juve Stabia che ha regolato 2-1 il Rende nello scontro diretto ad alta quota. Netto successo in casa per il Catania e prima impresa in trasferta della Casertana. Primo punto della stagione per la Paganese. Niente vittoria casalinga bis per la Cavese. Vittoria di misura per il Bisceglie, risultato ad occhiali in Siracusa-Viterbese. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb:

Portiere

Diamante Crispino (Bisceglie) - Il portiere casertano blinda a più riprese la porta nerazzurra, rivelandosi decisivo nel successo dei pugliesi sul Matera.

Difensori

Alessandro Minelli (Rende) - L'ex Primavera Inter si dimostra un ottimo prospetto per il futuro. Prova impeccabile e di personalità contro la Juve Stabia, con chiusure sempre puntuali.

Ramzi Aya (Catania) - L'italo-tunisino entra nuovamente nella nostra Top11 grazie alla sua superba prova contro la Vibonese. Trova il gol e si conferma insormontabile in difesa.

Luca Piana (Paganese) - Regala agli azzurrostellati il primo punto in quel di Potenza riequilibrando il match nella ripresa con un preciso colpo di testa.

Centrocampisti

Giacomo Calò (Juve Stabia) - Decide la gara contro il Rende disegnando una traiettoria velenosissima direttamente da calcio d'angolo.

Marco Biagianti (Catania) - Nonostante la carta d'identità, non perde il vizio del gol. Sblocca le marcature nel 3-0 sulla Vibonese con un'incornata perfetta.

Enrico Zampa (Monopoli) - Rappresenta una solida diga a centrocampo, dove si rivela utile nella doppia fase.

Antonio Zito (Casertana) - Imprendibile con le sue sgroppate palla al piede, contribuisce al successo dei campani sulla Virtus Francavilla.

Attaccanti

Kalifa Manneh (Catania) - Contro la Vibonese si procura il rigore con il suo solito taglio perfetto. Con i suoi scatti è una costante spina nel fianco nella difesa calabrese.

Stefano Padovan (Casertana) - Realizza allo scadere il gol decisivo che permette ai rossoneri di superare la Virtus Francavilla e di ottenere tre punti fondamentali.

Ernesto Starita (Bisceglie) - Con la sua rete decide la gara contro il Matera grazie ad un preciso destro dopo la respinta della traversa.

Allenatore

Andrea Sottil (Catania) - L'ex tecnico del Livorno sta facendo il suo compito. Due successi in altrettante gare sono un buon viatico per il futuro.