FOCUS TMW - Serie C, top 11 gir. A: Eusepi regala tre punti d'oro al Novara

Modulo 4-3-3

Nella foto Eusepi

© foto di Federico Gaetano

Nuovo colpo di scena al vertice. Il Piacenza inciampa nella sconfitta casalinga con la Pro Vercelli e viene raggiunto in testa alla classifica proprio dai piemontesi. Riprende fiato la Carrarese col ritorno alla vittoria, sia pur a fatica, contro l'Arzachena. Terza rinuncia per il Pro Piacenza, ad un passo dall'esclusione dal campionato. Momento positivo per la Juve B, che supera l'Alessandria. Vittorie casalinghe importanti per Novara e Pistoiese, rispettivamente contro Pontedera e Pro Patria. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb: dopo la ventesima giornata di campionato nel girone A:

Portiere

Mattia Del Favero (Juventus): non si esce imbattuti da Alessandria senza un portiere di spessore. E’ tra i migliori della categoria, le sirene della B stanno suonando già da diverso tempo.

Difensori

Shaqir Tafa (Cuneo): da tempo il Pisa era una macchina da guerra in attacco e serviva una performance impeccabile della difesa. Lui lascia il campo con un 7 in pagella e tra gli applausi convinti di compagni, mister e tifosi. Decisivo.

Luca Ricci (Carrarese): Tavano ha le polveri bagnate? Ci pensa un difensore centrale a sfruttare la classica incursione da palla inattiva.

Samuele Emiliano (Gozzano): la matricola neopromossa si conferma implacabile in trasferta e ferma anche la Virtus Entella. Migliore in campo per distacco, autoritario di testa e in anticipo.

Alberto Masi (Pisa): un muro insuperabile, mostra anche una certa eleganza quando esce dalla difesa palla al piede. Permette ai nerazzurri di centrare un risultato positivo in trasferta.

Centrocampisti

Daniel Kofi Agey (Carrarese): in una squadra a trazione anteriore serve assolutamente un centrocampista di interdizione che corra per quattro e recuperi palloni. Lui interpreta al meglio il ruolo e trascina la squadra di Baldini ad un successo scaccia-crisi. Se poi inizia anche a segnare…

Loris Damonte (Albissola): evita una sconfitta beffarda pareggiando i conti contro l’Olbia. Non è un caso che nei momenti difficili delle partite i compagni si aggrappino alla sua esperienza.

Grigoris Kastanos (Juventus): qualità e quantità al servizio della squadra, ingaggia un duello muscoli e velocità con Bellazzini e lo vince alla distanza.

Attaccanti

Claudio Morra (Pro Vercelli): un gol da grande attaccante, mix di potenza e precisione. Prima spiazza il diretto marcatore con un movimento a smarcarsi rapido e imprevedibile, poi gonfia la rete senza dare il tempo a Fumagalli di intervenire.

Umberto Eusepi (Novara): settimo centro stagionale, anche abbastanza rocambolesco per la strana traiettoria che assume il pallone. Quando in C hai una coppia composta da Eusepi e Cacia non è certo utopia sognare la promozione. In B entrambi farebbero ancora comodo a moltissime squadre.

Iacopo Fanucchi (Pistoiese): una doppietta per chiudere nel migliore dei modi un anno travagliato per i colori arancioni. Serviva una prova da grande attaccante, ha risposto come meglio non poteva alle sollecitazioni del tecnico Asta.

Allenatore

Vito Grieco (Pro Vercelli): la stagione dei piemontesi è stata travagliatissima per i motivi che tutti conosciamo, il mister è stato bravo a mantenere alta la concentrazione permettendo ai calciatori di calarsi nella realtà della categoria dopo la retrocessione maturata a maggio. Il blitz di Piacenza è da grande squadra.