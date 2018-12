FOCUS TMW - Serie C, top 11 gir. B: doppietta da applausi per Bifulco

Modulo 4-3-1-2

Pordenone sempre in fuga, vittoria di misura sul Gubbio e ampio margine di vantaggio sulla Triestina, che ha regolato la FeralpiSalò. Ancora un mezzo stop per la Fermana, fermata sul pari dall'Imolese. Il Vicenza crolla in casa col Ravenna, pareggio interno della Ternana con tanti errori contro il Giana Erminio. Di seguito la Top 11 della diciassettesima giornata di campionato nel girone B di Serie C di TuttoMercatoWeb

Portiere

Gianmarco Chironi (Virtus Verona): contribuisce al successo della sua squadra parando tutti i palloni che arrivano dalle sue parti, ben coadiuvato dai compagni di reparto.

Difensori

Ciro Sirignano (Virtus Verona): Chironi para, la difesa conserve e custodisce la porta con grande attenzione. Si immola due volte su Filippini e Ferrante, preciso nelle diagonali difensive.

Lorenzo Cecchi (Imolese): in una partita con poche emozioni spicca la prova di un difensore sempre più calato nella realtà del campionato e che, nella ripresa, ha salvato quasi sulla linea il pallone del possibile 0-1.

Marco Soprano (Fermana): Rossetti e Giovinco non sono clienti semplici, ma dalle sue parti non si passa.

Mario Ierardi (Sud TIrol): mister Zanetti sta lavorando molto sulla fase difensiva e la retroguardia ha ritrovato solidità. Lui esce dal campo con la palma di migliore del pacchetto arretrato.

Centrocampisti

Demetrio Steffè (Triestina): un gol magnifico sotto la curva Sud, una bordata all’incrocio dei pali che vale da sola il prezzo del biglietto e i complimenti social di tanti calciatori anche di categoria superiore.

Una gemma…

Salvatore Burrai (Pordenone): il faro della squadra, l’uomo di fiducia di ogni allenatore. Dai suoi piedi partono tutte le azioni pericolose dei neroverdi, sfiora il gol due volte con pericolosi tiri dalla distanza.

Antonio Palma (Giana Erminio): assist delizioso di Palma e tiro sottomisura che beffa il disattento Iannarilli. Un gol che dà coraggio alla sua squadra a cospetto della più blasonata Ternana.

Trequartista

Emanuele Berrettoni (Pordenone): il primo dispiacere stagionale per Galderisi coincide con il gol forse più bello della giornata insieme a quello di Steffè. La difesa sbanda e si distrae, ma la sua prodezza è di categoria superiore.

Attaccanti

Alfredo Bifulco (Ternana): sin dall’inizio si vede che è il più vivace, in 20 minuti sfiora il gol due volte ed è una scheggia impazzita per la difesa della Giana. Quando le cose si mettono male sigla una splendida doppietta in 180 secondi.

Elio Calderini (Sambendettese): segnare su rigore è teoricamente semplice, ma quando mancano cinque minuti e parte dello stadio rumoreggia diventa un merito importante presentarsi dal dischetto e mantenere la freddezza necessaria. Tre punti fondamentali.

Allenatore

Marcello Montanari (Ravenna): prima della partita lo staff tecnico aveva invitato la squadra a non partire per Vicenza già battuti. I fatti hanno dato ragione ad un tecnico che sta guidando i giallorossi ad una salvezza tranquilla.