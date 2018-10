FOCUS TMW - Serie C, top 11 gir. B: due gol a testa per Germinale e Giacomelli

Modulo 4-4-3

Giacomelli del Vicenza

Il Pordenone ancora capolista in solitudine grazie al successo di Pesaro. Due punti dietro resta il Vicenza che rifila tre gol al Monza. Prevale come non mai, cioè nettamente, il fattore campo: successi casalinghi per Feralpi, Gubbio, Sambenedettese, Sud Tirol, Teramo e Ternana. L'unico pareggio di giornata è quello tra Giana e Ravenna. Di seguito la Top 11 della settima giornata di campionato nel girone B di Serie C di TuttoMercatoWeb:

Portiere

Victor De Lucia (FeralpiSalò) – Grande prestazione dell'ex Bari contro il Rimini: para il penalty calciato da Buonaventura. Sempre attento.

Difensori

Nebil Caidi (Teramo) – Si regala la gioia del gol colpendo di testa con la sfera che colpisce il palo interno prima di entrare in rete.

Nicolò Casale (SudTirol) - Rende difficile la serata a Granoche che dalle sue parti passa col contagocce. Bravo soprattutto sui contrasti aerei.

Andrea Mantovani (Vicenza) - Lo stopper piemontese issa un muro che gli attaccanti del Monza non riescono mai a superare.

Centrocampisti

Alessandro Fabbri (SudTirol) – Continua ad offrire prestazioni altisonanti. Segna in diagonale il gol del definitivo 2-0 ai danni della Triestina.

Simone Pesce (FeralpiSalò) – Su cross di Raffaello sul secondo palo è bravo a farsi trovare al posto giusto mettendo la palla in fondo al sacco.

Carlo Ilari (Sambendettese) – L’ex Catanzaro sfodera una prova maiuscola contro l’Imolese. Con un tiro dalla distanza trafigge l’estremo ospite, regalando ai suoi 3 punti che riportano serenità all’ambiente marchigiano.

Giacomo Casoli (Gubbio) – L’ex Pro Vercelli è una furia. Fa impazzire la difesa della Fermana e sigla il gol del momentaneo 1-0. Insieme all’attaccante Marchi, che segna un gran bel gol, risulta essere uno dei migliori in campo.

Attaccanti

Stefano Giacomelli (Vicenza) – Un’altra grande prestazione per il centravanti vicentino. Un autentico bomber di razza. Continua a far gol (5) come se nulla fosse: contro il quotato Monza si regala una doppietta. Il primo gol è davvero molto bello.

Guido Marilungo (Ternana) – Entrato nella ripresa, dona la seconda vittoria consecutiva alla sua squadra, sfruttando di testa un perfetto cross di Furlan.

Domenico Germinale (Pordenone) - L'esperto centravanti della formazione friulana è una garanzia. É il protagonista della vittoria sulla Vis Pesaro con una doppietta personale.

Allenatore

Giovanni Colella (Vicenza) - Vince la difficile gara contro il Monza di Berlusconi portandosi con merito al secondo posto in classifica.