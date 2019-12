© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

L’imprenditore Raffaello Follieri ha parlato a La Sicilia dei contatti per acquistare il Catania: “Ho incontrato lo Monaco e gli ho manifestato il mio interesse per il club e abbiamo parlato dell’operazione. Quando ho saputo che la proprietà ha reso nota pubblicamente l’intenzione di cedere, ho incaricato i miei legali di trattare e lo stiamo facendo in maniera diretta e discrete. - continua Follieri - Voglio acquistare il cento per cento del Catania, compreso Torre del Grifo che è una struttura di eccellenza europea, sviluppando le Academy e la cura delle squadre giovanili. Catania è una piazza importante , come poche altre in Italia, con una storia prestigiosa e una tifoseria calorosa. Voglio portare la città e la squadra a un livello internazionale perché ci sono le potenzialità. Se dovessimo subentrare con i tempi giusti, rinforzeremo l’organico nel mercato di riparazione”.