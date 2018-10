Format Serie B, Cota (avv. Novara): "Fabbricini ha agito illegittimamente"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

L'avvocato del Novara Roberto Cota ha commentato la decisione del TAR del Lazio in merito al ricorso della Ternana che dovrebbe riportare la Serie B a 22 squadre aprendo così al ripescaggio anche della società piemontese: “Finalmente abbiamo avuto la certezza su chi è competente a decidere, ovvero il Tar del Lazio, così come voluto dal decreto legge del 5 ottobre che assegna esclusivamente al Tribunale amministrativo questo tipo di controverse sportive. L'ordinanza è chiara: il commissario Fabbricini ha agito illegittimamente, assumendo i provvedimenti aventi oggetto il format della B, dunque va accolta la domanda di sospensione di tutti i provvedimenti impugnati dal Novara Calcio. - continua Cota come si legge su Repubblica.it - Ci rivolgeremo a Coni, Figc, Lega di serie B affinché, con la massima urgenza, si provveda a dar corso agli adempimenti decisi dal Tar".