Gavorrano, Favarin: "Salvezza diretta come vincere due campionati"

Dopo il pareggio contro la Lucchese, il tecnico del Gavorrano Giancarlo Favarin ha così commentato la gara: "Sono contento, perché abbiamo trovato una Lucchese in ottima condizione ed abbiamo faticato più che con il Pisa. Abbiamo fatto la partita che avevo chiesto, con grande attenzione e il piglio giusto. Quando lotti per il punticino devi essere attento ed aggressivo, concedendo poco o nulla. Il nostro campionato è iniziato con sette gare di ritardo, dopo una partenza ad handicap. Noi dobbiamo solo continuare con questa mentalità e credo che ce la possiamo giocare fino in fondo, non facciamo la corsa che su noi stessi che abbiamo sbagliato troppe gare fuori casa. Dobbiamo raccattare punti più possibili, con la speranza di farcela. Il Cuneo deve venire da noi, ci dobbiamo arrivare con il minor punti possibili di distacco, salvarsi senza play out sarebbe come vincere due campionati”, riporta TuttoC.com.