Gavorrano, il club si dissocia dagli scontri e solidarizza con l'Olbia

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Questo il comunicato ufficiale del Gavorrano, in merito agli scontri avvenuti a Grosseto, con presunti sostenitori dei toscani che hanno assaltato l'hotel nel quale alloggia l'Olbia: "L’Us Gavorrano, in riferimento al vile e sconsiderato gesto operato ai danni della Società Olbia Calcio, esprime massima solidarietà alla Società Sarda ed a tutto lo staff dell’Hotel Airone di Grosseto prendendo le distanze, insieme alla città di Gavorrano ed alla tifoseria rossoblù, da un gesto che non appartiene al nostro modo di fare e vivere il calcio".