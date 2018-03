Ghinelli: "Arezzo si è dimostrata città viva e vegeta"

Il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli ha parlato in conferenza stampa dei problemi societari del club amaranto dopo la decisione di disporre l'esercizio provvisorio: “Quello che è successo alla società e alla squadra è stato molto complicato, ma la città ha dimostrato di essere viva. Tutti ci davano morti nel calcio, ma non è così. Arezzo è viva e vegeta, ha sempre reagito e lo ha fatto adesso come quando ha affrontato la crisi bancaria. Ringrazio i cittadini e gli imprenditori che hanno contribuito per consentire di pagare gli stipendi. - conclude Ghinelli come riporta TuttoC.com - Il direttore di Banca Valdichiana mi ha appena comunicato di aver effettuato tutti i bonifici, siamo quindi in regola per giocare la partita di sabato e quelle future. Un ringraziamento, infine, anche a Paolo Bertini e ai giocatori. La palla da oggi torna in campo, era un impegno che mi ero preso con voi” .