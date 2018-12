Ghirelli si complimenta con l'Entella: "Cuore, determinazione e tenacia"

Fonte: Lega-pro.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha fatto i complimenti all'Entella a pochi minuti dalla fine del match: "Cuore, determinazione e tenacia è quanto ha messo in campo l'Entella nel derby con il Genoa in Coppa Italia ed è quello che si mette in campo nel campionato Serie C. Complimenti al presidente Gozzi, al tecnico Boscaglia, ai giocatori per il successo e per le emozioni di una gara combattuta".