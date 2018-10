Giana, Bamonte: "Berlusconi? Ha fatto bene a tornare nel calcio"

Oreste Bamonte, patron della Giana Erminio, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sua avventura ultretrentennale alla guida del club di Gorgonzola e dello sbarco di Silvio Berlusconi nella vicina Monza: “Da sempre mando avanti il club come fosse la mia azienda, i giocatori sono lavoratori del pallone, mentre Colombo e Albé, che fatico a vedere in tribuna, sono i dirigenti. Parlare con loro una volta a settimana mi pare il minimo. La gioia più bella di questi anni è lo stadio, il traguardo è la Serie B. Berlusconi? Ha fatto bene a rientrare nel calcio per una passione glielo dirò quando ci vedremo in tribuna per il derby. - continua Bamonte parlando anche dei fallimenti di diversi club negli ultimi anni - I club devono firmare contratti con i giocatori che possono rispettare, inutile investire se poi non ci sono le coperture. In azienda, quando assumo un operaio e firmo un contratto, poi gli garantisco ogni mese lo stipendio e così faccio con i calciatori che come gli operai hanno delle famiglie da mantenere. Le spese vanno ridotte; fosse per me la squadra partirebbe lo stesso giorno delle partite. Se tanti lavoratori si alzano alle 4 o alle 5 di mattina per andare sul posto di lavoro, non vedo perché i calciatori non possano partire alle 6 o alle 7 per andare a giocare una partita di pomeriggio. Ma a volte i miei collaboratori mi fanno cambiare idea”.