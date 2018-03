Giana Erminio, Okyere: "Difficile trovare il ritmo se non si ha continuità"

Fonte: TuttoC.com

È stata la quarta rete in campionato di Gullit Asante Okyere a dare il là al successo della Giana Erminio sull'Olbia. A bersaglio di testa, da distanza ravvicinata su assist di Bruno, al quarto d'ora della prima frazione, il 29enne attaccante ex Grumellese ha contribuito in maniera determinante al ritorno alla vittoria dopo sette turni della compagine di Albé: "Bravi a noi - commenta nel dopogara -, perché non era facile. Venivamo da un periodo un po' così a livello di risultati, anche se le prestazioni non sono mai mancate. Ci sta di perdere con Siena e Livorno, che sono squadre attrezzate e contro le quali non abbiamo demeritato. C'è stato anche qualche pareggio che avremmo potuto trasformare in quella affermazione che non arrivava. Ci siamo riusciti e va bene così. Quest'anno ho fatto solo tre partite dall'inizio e mai due di fila. È dura trovare il ritmo, ma cerco di farmi sempre trovare pronto. Non sempre gira bene, ci sono partite nelle quali sono entrato e non ho fatto benissimo ma cerco sempre di dare il massimo".