Gonzalez e il ritorno al Novara: "Per ora mancano i presupposti"

Salutato l'Alessandria, Pablo Gonzalez è subito stato accostato al Novara, soprattutto in caso di ripescaggio dei piemontesi. L'attaccante ne ha parlato a La Stampa: "Di sicuro ho parlato con Charly (il DS Carlalberto Ludi, ndr). Siamo stati compagni di squadra e di battaglia. Mi ha fatto piacere sentirlo, anche se alla fine non si è riusciti a trovare la soluzione. Nessun problema: amici come prima. Lui ha fatto un grandissimo lavoro nel caos generale che ha travolto il calcio. La squadra è forte".

Dipende dalla categoria.

"Vediamo cosa succederà venerdì al collegio di garanzia del Coni con tutti i ricorsi. Oggi i presupposti non ci sono, ma ripeto: nessun rancore. È bello che anche in questi due anni i tifosi siano sempre stati gentili con me. In queste settimane mi fermavano per chiedermi se sarei tornato".

L'Entella?

"Ho avuto un contatto e ne ho discusso con il mio agente. Per ora è tutto fermo, ci sono state altre proposte e dovrò valutare ogni aspetto. Un mio ritorno in Argentina lo escludo. La mia famiglia vive qui e poi nel mio Paese di origine ormai non mi conoscono bene. Sono passati tanti anni da quando mi sono trasferito".