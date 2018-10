© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Primo punto tra le mura amiche per il Gozzano ieri nel posticipo contro la Lucchese, con la rete del pari arrivata al fotofinish e dal dischetto. Il ds Alex Casella, in sala stampa, ha detto: "Far punti in casa o fuori poco importa, l'importante è muovere la classifica. La squadra ha fatto una prestazione col cuore, rincorrendo a tutti i costi il risultato. E ha portato in campo i frutti del lavoro del mister e del suo staff. Venivamo da settimane in cui prendevamo troppi gol, mentre oggi abbiamo concesso poco o nulla, visto che il gol è arrivato su punizione. Antonio (Soda, ndr) l'ha pensata bene ed è stata condotta con coraggio e voglia. La fortuna poi aiuta gli audaci ed è arrivato il gol al 90' che dà morale".