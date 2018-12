Nell'intervista rilasciata ai microfoni di TuttoC.com, il DS del Gozzano Alex Casella ha parlato di alcuni temi di mercato: "Parlare di mercato adesso è prematuro, alcuni ragazzi sono però sul taccuino di direttori di Serie B, quindi mi sento più di parlare di mercato in uscita che in entrata, anche perché finora siamo molto soddisfatti del gruppo che abbiamo. Ma se qualcuno riuscirà a fare il salto, il vuoto lasciato verrà compensato, anche per mantenere inalterato il valore della rosa".