Gozzano, Soda entusiasta: "E' stato tutto perfetto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Gozzano Antonio Soda ha commentato il poker dei suoi sul campo dell'Olbia: "Siamo venuti per fare la nostra partita, contro una buona squadra. E’ stato tutto perfetto, siamo stati cinici, vincendo meritatamente e confermando la crescita degli ultimi tempi che è certificata dai risultati - riporta SardegnaSport.com -. All’inizio abbiamo sofferto, abbiamo poi giocato da Gozzano, subendo poco e segnando tanto. Siamo felici per la crescita di molti ragazzi alle prime armi in Serie C e che vanno aspettati. Mi dà fastidio aver subito gol alla fine, forse sono esagerato ma dobbiamo migliorare. Segniamo tanto, è vero, ma ci si salva con la difesa e non sono ammesse certe amnesie. Le nostre caratteristiche sono queste che avete visto, Rolando viene incontro con qualità e ci sostiene, Palazzolo si inserisce sempre con profitto, Evan’s a sinistra spinge parecchio perché ha gamba, oggi è andato tutto bene. Lavoriamo tanto, ci dobbiamo salvare e dovremo soffrire fino alla fine. E’ chiaro che in avvio paghiamo lo scotto dell’inesperienza".