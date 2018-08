Gozzano, Soda: "Scelte di mercato condivise con il DS"

© foto di Bartoli Davide

Dalle colonne di TuttoSport, ha parlato il tecnico del Gozzano Antonio Soda, non solo per analizzare il momento della sua squadra che ha superato la fase a gironi della Coppa Italia Serie C, ma anche per esprimere una sua sensazione sul mercato:

"Mercato? Bisogna parlarne con il nostro direttore Casella, è lui l'artefice delle scelte di mercato, che ho pienamente condiviso. Per me va bene come siamo, io penso a fare rendere al massimo il gruppo che mi è stato messo a disposizione, che sono convinto saprà farsi valere".