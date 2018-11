Gozzano, tris di vittorie in attesa del test col Novara

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Superato lo scoglio della prima decina di gare di campionato si può iniziare a capire che tipo di torneo si ha di fronte. Un assioma, questo, valido in Champions League come in Serie C. A questo proposito in Lega Pro spicca il rendimento della matricola Gozzano. Nelle prime nove giornate la compagine allenata da Antonio Soda era riuscita a centrare solo pareggi (5) e sconfitte (4). Poi qualcosa è cambiato. La gara interna contro la Robur ha regalato il primo successo della stagione e la squadra rossoblu si è come, magicamente, svegliata. Dopo i bianconeri anche Olbia e Albissola hanno dovuto cedere il passato ad una squadra che gioca a calcio, non cede niente a livello caratteriale ed è anche in grado di sfruttare il momento propizio. Tutte peculiarità, queste, che verranno messe alla porta già nel prossimo weekend nel match del 'Piola' contro il Novara. Un test importante, fra una matricola e una big condannata a vincere, per entrambe le squadre.