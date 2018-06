Gravina: "Squadra B bella idea ma così non si riforma il calcio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Cosi non ha senso perché nella migliore delle ipotesi saranno 1 o 2. Così non si riforma il calcio italiano”.

Dalle telecamere di Sportitalia, si è così espresso il presidente della Lega Pro Gabriele Gravina in merito alla questione sulle squadre B, introdotte in Serie C per il prossimo campionato. Il numero uno della terza serie ha poi proseguito:

"Idea bella, e noi ci siamo. Ma fatta così di fretta non va bene. A me piace correre ma bisogna sapere quando si corre quale è la velocità di crociera. Idea valida ma così non ci siamo”.

Non solo, Gravina ha poi anche dichiarato di abbandonare l'incarico attualmente ricoperto e di volersi prendere una pausa con il calcio.