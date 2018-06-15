  HOME  | EVENTI TMW  | REDAZIONE  | NETWORK  | RMC SPORT EVENTI LIVE  | CALENDARIO E CLASSIFICA  | CONTATTI
Da TUTTOmercatoWEB.com le ultime notizie di calcio mercato su Juve, Milan, Inter, Napoli, Roma
atalanta
benevento
bologna
cagliari
chievo
crotone
fiorentina
genoa
hellasverona
inter
juventus
lazio
milan
napoli
roma
sampdoria
sassuolo
spal
torino
udinese
 
HOME
SONDAGGIO
Chi vincerà il Mondiale?
  Germania
  Brasile
  Spagna
  Argentina
  Portogallo
  Francia
  Belgio
  Inghilterra
  Altro

[ Risultati sondaggio ]
Serie C

Gravina: "Squadra B bella idea ma così non si riforma il calcio"

15.06.2018 19:51 di Marco Conterio  Twitter:    articolo letto 1456 volte
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Cosi non ha senso perché nella migliore delle ipotesi saranno 1 o 2. Così non si riforma il calcio italiano”.

Dalle telecamere di Sportitalia, si è così espresso il presidente della Lega Pro Gabriele Gravina in merito alla questione sulle squadre B, introdotte in Serie C per il prossimo campionato. Il numero uno della terza serie ha poi proseguito:

"Idea bella, e noi ci siamo. Ma fatta così di fretta non va bene. A me piace correre ma bisogna sapere quando si corre quale è la velocità di crociera. Idea valida ma così non ci siamo”.

Non solo, Gravina ha poi anche dichiarato di abbandonare l'incarico attualmente ricoperto e di volersi prendere una pausa con il calcio.

ARTICOLI CORRELATI
Segnala violazione
Stampa la notizia
Invia ad un amico

TUTTOmercatoWEB.com - il sito di calciomercato aggiornato 24 ore su 24

Altre notizie Serie C

EDITORIALE DI: Niccolò Ceccarini

Nainggolan all’Inter si farà. Alisson-Real pista caldissima. Napoli: Politano se esce Callejon. Cancelo e Darmian, la Juve prova il doppio colpo

Nainggolan all’Inter si farà. Alisson-Real pista caldissima. Napoli: Politano se esce Callejon. Cancelo e Darmian, la Juve prova il doppio colpo

Primo piano

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 15 giugno

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 15 giugno JUVENTUS, PRESO FAVILLI DALL'ASCOLI E CANCELO SI AVVICINA. NAPOLI, FABIAN RUIZ IN ARRIVO. PRIMA L'ADDIO DI JORGINHO. INTER, A LUGLIO LA PRIMA OFFERTA PER NAINGGOLAN. FIORENTINA, PJACA VEDE VIOLA: FIRENZE LA PRIORITA'. MILAN, KALINIC VERSO L'ADDIO: C'E' IL SIVIGLIA JUVENTUS Juventus...
   Editore: TC&C srl web content publisher since 1994 Partita IVA 01488100510   

MEDIA PARTNERS  | NEWS TICKER  | MOBILE  | RSS

Tutti i diritti riservati - Testata giornalistica Aut.Trib.di Arezzo n° 13/05 del 10/11/2005 - Direttore Responsabile: Michele Criscitiello
Privacy Policy - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n° 18246
Copyright © 2000-2018 - TUTTOmercatoWEB.com ® - Aut. Lega Calcio Serie A e Serie B num. 88
Utilizzo dei Cookie
PROSEGUO
Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.
Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy