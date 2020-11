Grosseto, caos post Lecco: sospesa maxi multa e squalifica a Ceri. Confermata a Magrini

La gara contro il Lecco ha lasciato non pochi strascichi in casa Grosseto, non solo per la sconfitta, ma per gli esiti del Giudice Sportivo, che inflisse una maxi multa di 10mila euro alla società per tentata aggressione all'arbitro, tre giornate di squalifica a mister Lamberto Magrini e tre mesi di inibizione al vice presidente Mario Ceri. Il club aveva preannunciato il ricorso, oggi c'è stato l'esito.

La Corte Sportiva di Appello ha intanto solo confermato la sanzione al tecnico, mentre le altre due sospese; si rendono infatti necessari "approfondimenti sullo svolgimento dei fatti, dispone che la Procura Federale fornisca il rapporto relativo alla gara per cui è giudizio nonché provveda ad acquisire presso la Questura di Grosseto la relazione delle forze dell’ordine intervenute"