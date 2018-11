Gubbio, ammainata la bandiera Sandreani

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’avventura di Alessandro Sandreani sulla panchina del Gubbio è durata appena 13 partite in cui ha conquistato appena 12 punti restando comunque al di sopra della linea rossa della zona retrocessione. Arrivato sulla panchina umbra nel finale della scorsa stagione, venendo promosso dalla squadre Berretti che allenava da tre anni, la sua sembrava una favola a lieto fine: il capitano di tante battaglie in campo – dal 2002 al 2013 al Gubbio con una promozione in C1 e un’altra, storica, in Serie B – che arrivava alla guida della squadra salvandola e venendo riconfermato per la stagione successiva. I risultati però si sa non guardano in faccia nessuno e non si fanno condizionare dal sentimentalismo anche se prendere la decisione di esonerare una bandiera del club non deve essere stata una scelta indolore. La classifica, le prestazioni hanno però convinto la dirigenza eugubina a cambiare esonerando il giovane tecnico per puntare a un profilo più esperto come quello di Giuseppe Galderisi, uno che la Serie C la conosce come le sue tasche avendoci passato tutta la carriera, a esclusione di un’esperienza in Portogallo all’Olhanense.