© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Secondo quanto riportato da Padovagoal.it il Gubbio avrebbe messo nel mirino l’attaccante Marco Guidone in forza al Padova per sostituire il partente Ettore Marchi, diretto al Monza a gennaio. Qualora il giocatore accettasse la destinazione il club biancoscudato dovrebbe contribuire in parte al pagamento dell’ingaggio visto che dopo la promozione in Serie B l’attaccante ha ricevuto uno scatto di stipendio e sarebbe fuori budget per gli eugubini.